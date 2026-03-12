Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği finali İstanbul'da oynandı - Son Dakika
Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği finali İstanbul'da oynandı

Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği finali İstanbul'da oynandı
12.03.2026 14:37  Güncelleme: 14:50
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Erkekler Final Müsabakası, İstanbul Başakşehir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor kompleksinde oynandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Erkekler Final Müsabakası, İstanbul Başakşehir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor kompleksinde oynandı. Final karşılaşmasında Doğa Koleji'ni mağlup eden Okyanus Koleji Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon olan takıma ödülleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Erkekler Final Müsabakası, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Final müsabakasına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında Doğa Koleji ile Okyanus Koleji karşı karşıya geldi. Mücadelenin sonunda rakibini mağlup eden Okyanus Koleji, Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği'nde şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon olan takıma ödülleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından verildi.

"Onlar geleceğin 12 Dev Adam'ı"

Ödül töreni öncesinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, finalde mücadele eden sporcuları tebrik ederek, "Bütün çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Güzel bir final müsabakası izledik. Onlar geleceğin 12 Dev Adam'ı. Onları alkışlıyoruz. Onlara destek veren ailelerine, öğretmenlerine ve okullarına çok teşekkür ediyorum. Burası gerçekten harika bir final maçına ev sahipliği yaptı. Muhteşem bir salonda, muhteşem bir seyirci ve muhteşem oyuncularla Türk sporu zirveye doğru ilerliyor ve bunu burada bugün gördük. Yeni 12 Dev Adam'lar burada, onları alkışlayalım" ifadelerini kullandı.

Türk sporuna yapılan yatırımlara da değinen Bakan Bak, spor yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ödüller protokol tarafından verildi

Final müsabakasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve İstanbul İl Spor Müdürü Muhittin Özbay tarafından ikinci, üçüncü ve dördüncü olan takımların ödülleri verilirken, şampiyon Okyanus Koleji'nin kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti.

Şampiyonluk kupasını alan Okyanus Koleji oyuncuları büyük sevinç yaşarken, organizasyon hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği finali İstanbul'da oynandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği finali İstanbul'da oynandı - Son Dakika
