Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi

01.04.2022 18:26
Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde, 30 ilden 520 sporcu katıldı. Sporcular epe, flöre, ve kılıç altı dallarında dereceye girebilmek için ter döktü.

Beş gün süren yarışlarda, Küçük Erkek Epe kategorisinde birinciliği Can İbrahimoğlu, Küçük Kız Epe kategorisinde Deniz Öztürk, elde etti.

Yıldız Erkek Kılıç kategorisinde Efe Barış, Genç Erkek Kılıç kategorisinde Enes Kalender, Genç Kadın Kılıç kategorisinde Tuğçe Rana Kaya, Genç Erkek Epe kategorisinde Doruk Hasan Erol Çevik, Genç Kadın Epe Nil Ahsen Erten, Yıldız Kız Kılıç kategorisinde Ece Öztürk, Yıldız Erkek Flöre kategorisinde Arda Barış Demircan, Yıldız Kız Flöre kategorisinde Ece Gizem Huriel, Yıldız Erkek Epe kategorisinde Cem Ege Ekrem, Yıldız Kız Epe kategorisinde Zülal Can birinci oldu.

Küçük Erkek Flöre kategorisinde Güneş Ali Dilber, Küçük Erkek Kılıç kategorisinde Ziya Arda Osmanağaoğlu, Küçük Kız Flöre kategorisinde Ada Küfeciler, Küçük Kız Epe kategorisinde Ela Üstündağ, Genç Kadın Flöre kategorisinde ise Ada Arıkan birinciliği aldılar.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz tarafından verildi.

Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi
Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi
Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi

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Kahramanmaraş, gençlik, Türkiye, Eskrim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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