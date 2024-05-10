Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Eskrim Türkiye Birinciliği Müsabakaları sona erdi.
Karaman Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 47 ilden 740 sporcu birincilik için ter döktü.
Üç gün süren karşılaşmalarda sporcular; küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde epe, flöre, ve kılıç dallarında mücadele etti.
Organizasyonda sınıflarına göre kızlarda ve erkeklerde şampiyonluğa ulaşan eskrimciler şöyle:
Küçükler
Kılıç: Didem Güner, İbrahim Osman Erdöl,
Flöre: Eylül Bedük, Tuna Vedat Karalar
Epe: Pelin Mutaf, Poyraz Numuzlaer
Yıldızlar
Kılıç: Yağmur Cevheroğlu, Arda Ziya Osmanağaoğlu
Flöre: Ada Küfeciler, Ateş Yılmazkarasu
Epe: Ada Defne Sümer, Tardu Alp Karaçor
Gençler
Kılıç: İrem Güner, Tolga Aslan
Flöre: Alara Atmaca, Kıvanç Kırtay
Epe: Nilahsen Erten, Cengizhan Öner
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
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