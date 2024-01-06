 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Karabük'te Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Karabük'te Başladı

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, 13 şehirden yaklaşık 300 sporcu, antrenör, öğretmen ve idarecinin katılımıyla başladı. İlk gün müsabakalarda sporcular derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyonun açılış seremonisinde konuşan yetkililer, okul sporlarının ve genç sporcuların desteklenmesinin önemine vurgu yaptılar. Müsabakalar yarın sona erecek.

Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Karabük\'te Başladı
06.01.2024 - 17:09,
Abone Ol

Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları, Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisiyle başlayan organizasyona, 13 şehirden yaklaşık 300 sporcu, antrenör, öğretmen ve idareci katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde sporcular, derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, hem okul sporlarında hem Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında hem de federasyon faaliyetlerinde farklı branşlarda organizasyonların sürdüğünü söyledi.

Sporun tabana yayılması, başarılı sporcuların hem milli takımlara hem de kulüplere kazandırılması yönünde bu tür organizasyonları önemsediklerini vurgulayan Güven, "Karabük olarak organizasyon kabiliyetimizin büyük organizasyonları da alabilecek şekilde olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da okulların sadece derslerin görüldüğü yerler olmadığını söyledi.

Okulların aynı zamanda kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin de yapıldığı yerler olduğuna işaret eden Akbaş, "Hem Bakanlığımız hem de Karabük olarak gençlerimizin sadece okullarda ders görmesini değil, aynı zamanda sportif faaliyetlerle de yoğun bir şekilde ilgilenmesini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karabük, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Karabük'te Başladı - Son Dakika


17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar

Son Dakika
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirlerini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 18:20:41. #1.11#
SON DAKİKA: Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Karabük'te Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement