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Okul Sporları Gençler Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı - Son Dakika

Okul Sporları Gençler Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı

11.02.2022 15:45
Okul Sporları Gençler Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen 2021-2022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilen 2021-2022 Okul Sporları Gençler Grekoromen ve Serbest (B) Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı.

Müsabakalar, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından müsabakalar başladı.

Açılışa Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları Daire Başkanlığı gözlemcisi Emre Ulutaş, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Antrenörler ve sporcular katıldı.

Müsabakalarda Manisa, İzmir, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Aydın, Denizli, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale'den okullar yer alıyor. 3 gün sürecek müsabakalarda 340 sporcu ter dökecek.

Türkiye'nin, ata sporu güreşte çok başarılı olduğunu dile getiren Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "İnanıyorum ki Manisa'mızda ağırladığımız gençlerimizin içerisinden nice Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Sporla uğraşan gençlerimizin okul hayatı da başarılı oluyor. İnşallah gelecekte memleketimiz için ve Türk sporu için güzel işler yapacaklar. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar dilerim." dedi. - MANİSA

Okul Sporları Gençler Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı
Okul Sporları Gençler Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı
Okul Sporları Gençler Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı
Okul Sporları Gençler Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı
Okul Sporları Gençler Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı

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Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Manisa, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okul Sporları Gençler Güreş Grup Müsabakaları Manisa'da başladı - Son Dakika Spor


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