Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı

29.03.2022 16:00
Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı

Okul Sporları Gençler Türkiye Hentbol Şampiyonası Kastamonu'da başladı.

Okul Sporları Gençler Türkiye Hentbol Şampiyonası Kastamonu'da başladı.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda 2 Nisan Cumartesi gününe kadar sürecek şampiyonada 8 kız ve 8 erkek takımı mücadele edecek.

Vali Avni Çakır, açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Kastamonu'nun hentbol şehri olduğunu vurgulayan Çakır, "Birçok büyük ilde olmadığı kadar hentbol takımımız var. Bunların yanı sıra basketbol ve futbolda da mücadele eden takımlarımız var. Bu da Kastamonu'nun bir spor şehri olduğunu bizlere gösteriyor. Ben sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu dile getirmek istiyor ve sizlere gönülden başarı diliyorum." dedi.

Belediye başkanı Galip Vidinlioğlu da şampiyonaya katılan 16 takıma başarılar diledi.

Kastamonu Genlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ise Kastamonu'da 5 gün boyunca hentbol şölenine dönüşecek karşılaşmalar izlenebileceğini belirtti.

Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı
Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı

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Kastamonu Merkez, Kastamonu, Türkiye, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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