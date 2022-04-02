Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da sona erdi - Son Dakika

Kastamonu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Hentbol Şampiyonası, sona erdi.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda 29 Mart'ta başlayan şampiyonada 8 kız ve 8 erkek takımı mücadele etti.

Kızlar kategorisinde Özel Bursa Hazar Anadolu Lisesi'ni yenen Adana Özel Akdeniz Koleji birinci oldu.

Erkekler kategorisinde ise Mardin Kızıltepe Spor Lisesi'ni mağlup eden Özel Çamlıca Doğa Anadolu Lisesi, birinciliği elde etti.

Maçların ardından düzenlenen kupa töreninde sporculara Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları verildi.