Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı - Son Dakika
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Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı

23.05.2022 17:08
Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı.

Altıkulaç ve Çilesiz Tenis Kortu'nda başlayan müsabakalara Adana, Antalya, Osmaniye, Konya, Mersin, Bingöl, Diyarbakır, Van, Bitlis, Batman, Iğdır, Şırnak, Denizli, Aydın, Sakarya, Muğla, Samsun, Balıkesir, Tunceli, Kocaeli, Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara ve Trabzon'daki okullardan 47 kız, 44 erkek sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan açılışta, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.???????

Müsabakalar 27 Mayıs'ta sona erecek.

Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı
Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı
Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı
Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı
Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı

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Kaynak: AA

Trabzon, Türkiye, Malatya, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı - Son Dakika


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