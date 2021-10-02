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Okuldan sonra yüzmeye - Son Dakika

Okuldan sonra yüzmeye

02.10.2021 10:22
Okuldan sonra yüzmeye, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından başlatılan Yüzme bilmeyen kalmasın projesine öğrenciler okullarından çıktıktan sonra giderek yüzme eğitimi almaya devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından başlatılan Yüzme bilmeyen kalmasın projesine öğrenciler okullarından çıktıktan sonra giderek yüzme eğitimi almaya devam ediyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan yüzme bilmeyen kalmasın projesi aralıksız bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamında yaz boyunca bir çok kişiye öğretilen yüzme, okulların açılmasının ardından yavaşlaması beklense de proje tüm hızı ile devam ediyor. Yüzme kurslarına katılan öğrenciler okullarının ardından yüzme havuzuna gelerek antrenmanlarını aksatmadan yapıyor. - DÜZCE

Düzce, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okuldan sonra yüzmeye - Son Dakika Spor


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