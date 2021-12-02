Okullar Arası Bocce Küçük Erkekler İl Birinciliği tamamlandı
02.12.2021 12:22
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Sezonu Okullar Arası Bocce Küçük Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Sezonu Okullar Arası Bocce Küçük Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.
30 Kasım - 01 Aralık tarihleri arasında Talas Spor Salonu Bocce Sahasında düzenlenen müsabakalarda 1. Dadaloğlu Şehit Osman Aydın Orta Okulu, 2. Ergenekon Orta Okulu, 3. Şehit Jandarma Er Zafer Akkaş Orta Okulu ve 4. Osman Düşüngel Orta Okulu oldu. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ
Son Dakika 12:17 Mine Koşan hayranlarını korkuttu! Zatürre olduğunu açıkladı 12:10 Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti! 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü