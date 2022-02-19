Okullar arası Küçük Kızlar Hentbol birinciliği sona erdi

Okullar arası küçük kızlar hentbol müsabakalarında Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu şampiyon oldu.

8 Şubat'ta başlayan 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı okullar arası küçük kızlarda Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu, Ahmet Paşa Ortaokulu ve Zenger Güç Ortaokulu takımları kıyasıya mücadele etti. 10 gün süren müsabakalar sonunda Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu şampiyon olurken, ikinci Ahmet Paşa Ortaokulu, üçüncülüğü ise Zenger Güç Ortaokulu takımları elde etti. Oynanan final maçının ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törene Talas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kısır, Hentbol Kayseri Temsilcisi Mehmet Fatih Kaymaz, Talas Spor Salonu Şefi Betül Yılmaz, derece alan okulların Beden Eğitimi Öğretmenleri, sporcular ve hentbol severler katıldı. Dereceye giren takımlara ve kupaları protokol tarafından tek tek takdim edildi.

Kupa töreni günün anısına çektirilen fotoğraflar ile sona erdi. - KAYSERİ