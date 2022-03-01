Okullar arası kurtuluş kupası başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Okullar arası kurtuluş kupası başlıyor

01.03.2022 13:54
Okullar arası kurtuluş kupası başlıyor

İnegöl Belediyesi'nin her yıl 'Okullar Arası Spor Festivali' adıyla gerçekleştirdiği turnuva, bu yıl şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle 'Okullar Arası Kurtuluş Kupası' ismiyle düzenlenecek.

İnegöl Belediyesi'nin her yıl 'Okullar Arası Spor Festivali' adıyla gerçekleştirdiği turnuva, bu yıl şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle 'Okullar Arası Kurtuluş Kupası' ismiyle düzenlenecek.

İnegöl Belediyesi'nin ilkini 2016 yılında 'Başkanlık Kupası' ismiyle düzenlediği ve 3 yıl bu isimle gerçekleştirildikten sonra 2019 yılında 'Okullar Arası Spor Festivali' ismini alan Bursa'nın en kapsamlı spor organizasyonu, 2020 yılında salgın sebebiyle yarım kalmıştı. 2021 yılında da yine pandemiden dolayı gerçekleştirilemeyen dev organizasyon, bu yıl İnegöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kapsamında 'İnegöl Belediyesi Okullar Arası Kurtuluş Kupası' ismiyle düzenlenecek. İnegöl Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla İnegöl'ün kurtuluşunun 100. yılı münasebetiyle ilçemizde bulunan ortaokullar ve liseler arasında İnegöl Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde 2021-2022 öğretim yılının ikinci yarısında yapılacak olan turnuva, bu yıl temaslı branşlar haricinde; voleybol, masa tenisi, kros, bocce, dart, spor tırmanış, Oryantiring ve okçuluk olmak üzere 8 ayrı branşta yapılacak. Pandemiden dolayı futbol, futsal ve basketbol gibi temaslı branşlar turnuvada yer almayacak. Ayrıca yine pandemiden dolayı tüm müsabakalar seyircisiz gerçekleştirilecek.

İnegöl Belediyesi Okullar Arası Kurtuluş Kupası öncesi Pazartesi günü Kent Müzesi Konferans Salonunda okul temsilcileri ile istişare toplantısı düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, Spor İşleri Müdürü Hüseyin Kurt, Milli Eğitim ve Gençlik Spor Müdürlüğü temsilcileri ile okul temsilcisi öğretmenlerin yer aldığı toplantıda turnuvanın işleyişi ve genel kurallar üzerine görüşmeler yapıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Rıdvan Kocaağa, "Pandemi öncesi her yıl düzenli olarak yaptığımız Okullar Arası Spor Festivalimizi bu yıl bazı kısıtlamalarla yeniden başlatmayı planlıyoruz. Temaslı branşlar dışında organizasyonumuzu düzenleme kararı aldık. Ramazan ayı da dikkate alınarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız istişareler sonucunda bir takvim belirlendi. Bu takvime bağlı olarak 09 Mart Çarşamba günü başlayacak turnuvamız 27 Mayıs Cuma günü sona erecek" dedi. - BURSA

Okullar arası kurtuluş kupası başlıyor
Okullar arası kurtuluş kupası başlıyor

YORUMLAR
500
İnegöl Belediyesi 20 kişiyi daha iş sahibi yapıyor İnegöl Belediyesi 20 kişiyi daha iş sahibi yapıyor Helva geleneği Miraç kandilinde de devam etti Helva geleneği Miraç kandilinde de devam etti

İnegöl Belediyesi, okullar, İnegöl, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okullar arası kurtuluş kupası başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:00:53. #1.12#
SON DAKİKA: Okullar arası kurtuluş kupası başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement