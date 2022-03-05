Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı

05.03.2022 13:07
Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı

Okullar Arası Yıldızlar Güreş İl Birinciliği serbest ve grekoromen kategorilerinde yapılan müsabakalar büyük mücadeleye sahne oldu.

Okullar Arası Yıldızlar Güreş İl Birinciliği serbest ve grekoromen kategorilerinde yapılan müsabakalar büyük mücadeleye sahne oldu.

Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalarda 150'yi aşkın sporcu minderde mücadele etti. Mücadeleler sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve İlçe Müdürü Atalay Yaman tarafından verildi. Sporcuları tebrik eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, katılacakları grup müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı
Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı
Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı

YORUMLAR
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Mustafa Kemal Atatürk, Ali İhsan Su, okullar, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okullar Arası Yıldız güreş müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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