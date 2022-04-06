Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Sivas'ta sürüyor - Son Dakika
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Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Sivas'ta sürüyor

06.04.2022 13:41
Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Sivas'ta sürüyor

Sivas'ta 81 ilin katılımı ile yapılan 'Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası' devam ediyor.

Sivas'ta 81 ilin katılımı ile yapılan 'Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası' devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan 'Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası' sürüyor.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kick boks müsabakalarına 81 ilden 800 sporcu katılım sağlıyor. Şampiyonada sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Kick Boks müsabakalarını yakında takip eden Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'ta sporculara başarılar diledi. Vali Ayhan, bazı kategorilerde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalar yarın sona erecek. - SİVAS

Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Sivas'ta sürüyor
Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Sivas'ta sürüyor
Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Sivas'ta sürüyor
Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Sivas'ta sürüyor
Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Sivas'ta sürüyor
Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Sivas'ta sürüyor

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Sivas judo takımı yarı finalde Sivas judo takımı yarı finalde

Kick Boks, Türkiye, Güreş, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Sivas'ta sürüyor - Son Dakika


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