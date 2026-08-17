Olaitan: "Elimden gelenin en iyisini veriyorum" - Son Dakika
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Olaitan: "Elimden gelenin en iyisini veriyorum"

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Beşiktaş'ın Junior Olaitan'ı, Eyüpspor zaferinde performansına ve hedeflerine vurgu yaptı.

Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Eyüpspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların başarılı orta saha oyuncusu Junior Olaitan, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çek oyuncu Vaclav Cerny ile olan uyumları hakkında konuşan Olaitan, "Güzel bir pas oldu. Cerny de iyi bir koşu yaptı. Onun koşusunu gördüğümde ne yapmam gerektiğini gördüm. İdmanlarda birlikte oynuyoruz. Cerny'yi tanıyorum, Orkun ile yan yana oynuyorum onu da tanıyorum. Her oyuncuyu hem savunmadaki hem hücumdaki oyuncuları biliyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Böyle olunca da güzel şeyler yapabiliyoruz" diye konuştu.

"Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum"

Sezona büyük umutlarla başladıklarını ve hedefleri doğrultusunda çok çalıştıklarını aktaran Olaitan, "Böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir takımda olduğunuz zaman ilk maçtan sonra eleştirildim. İlk maçtan sonra kendi kendime 'Büyük bir oyuncu olmak istiyorsam zorlamam ve devam etmem gerekir' diye telkinde bulundum. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Takımım için savaşmaya çalışıyorum. Her top için mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün taraftarın da desteğini görmek benim için çok güzel. Kendi adıma iyi performansıma döndüğüm için mutluyum. Takıma katkı vermek güzel. Böyle devam etmek istiyorum. Geçen sene neler yaşandığını, neler olduğunu biliyoruz. Bu sene bunun tekrarının olmasına izin vermeyeceğiz. Hepimiz motiveyiz. Arma ve taraftar için mücadele edeceğiz. Böyle devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaitan: 'Elimden gelenin en iyisini veriyorum' - Son Dakika

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