Beşiktaş'ta Junior Olaitan, Crystal Palace'a attığı golle Avrupa'daki katkısını 6'ya çıkardı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Junior Olaitan, Crystal Palace'a attığı golle Avrupa'daki katkısını 6'ya çıkardı

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Beşiktaş\'ta Junior Olaitan, Crystal Palace\'a attığı golle Avrupa\'daki katkısını 6\'ya çıkardı
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Beşiktaş'ın Crystal Palace ile berabere kaldığı maçta 73. dakikada gol atan Junior Olaitan, Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti. Beninli orta saha bu sezon Avrupa'da 1 gol ve 5 asistle 6 gole doğrudan katkı verdi ve siyah-beyazlıların bu alandaki en etkili ismi oldu.

Beşiktaş’ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

OLAITAN YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Zorlu mücadelede Junior Olaitan’ın performansı öne çıktı. Beninli futbolcu, 73. dakikada ağları havalandırarak Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

AVRUPA'DA 6 GOLE KATKI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa arenasında 1 gol ve 5 asist üreten Olaitan, toplamda 6 gole doğrudan katkı sağladı. Yıldız isim, siyah-beyazlı ekibin bu alandaki en etkili ismi konumunda bulunuyor. Crystal Palace karşısında attığı golle istatistiklerine bir yenisini ekleyen Olaitan’ın performansı, Beşiktaş’ın beraberlikle ayrıldığı mücadelede dikkat çekti.

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BeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zafer musaboğlu Zafer musaboğlu:
    Herşeyi anlarımda 650 milyon dolarlık takımın karşına kartal yılmazla çıkmazsın ya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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