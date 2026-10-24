Beşiktaş'a kötü haber! Ümit Akdağ'ın eli kırıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'a kötü haber! Ümit Akdağ'ın eli kırıldı

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Beşiktaş\'a kötü haber! Ümit Akdağ\'ın eli kırıldı
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Beşiktaş, genç savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildiğini duyurdu. Crystal Palace karşılaşmasında siyah-beyazlı formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan ve kırmızı kart gören 23 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandı. Akdağ'ın Başakşehir maçında forma giyemeyeceği, sonraki hafta ise özel bandajla sahalara dönebileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ elinde metakarpal kemikte yer değiştirmemiş kırık tespit edildiğini açıkladı. Genç futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ümit Akdağ'ın sağ elinde metakarpal kemik nondeplase kırığı tespit edilmiştir. Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş'a kötü haber! Ümit Akdağ'ın eli kırıldı

İLK 11'DEKİ İLK MAÇINDA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ümit Akdağ, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Beşiktaş kariyerinde ilk kez başlangıç kadrosunda görev alan genç savunmacı, mücadelenin 78. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Sağ elindeki kırık nedeniyle tedavi altına alınan Ümit Akdağ'ın Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi. Genç oyuncunun sonraki hafta özel bir bandaj kullanarak sahalara dönme ihtimali bulunuyor. Akdağ'ın dönüş süreci, tedavisine vereceği yanıta göre şekillenecek.

Beşiktaş'a kötü haber! Ümit Akdağ'ın eli kırıldı
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