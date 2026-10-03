Olawoyin iki gol attı, Çaykur Rizespor hazırlık maçında Boluspor\'u 3-0 yendi

Olawoyin iki gol attı, Çaykur Rizespor hazırlık maçında Boluspor'u 3-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda Boluspor ile oynadığı hazırlık maçından 3-0 galip ayrıldı. İlk yarısı golsüz geçen maçta Olawoyin 70. ve 80. dakikalarda, Diakite ise 75. dakikada fileleri havalandırdı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'u 3-0 yendi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Çaykur Rizespor, ikinci yarıda oyuna giren Olawoyin'in 70. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
75. dakikada Diakite'nin fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkaran yeşil-mavili ekip, 80. dakikada Olawoyin'in attığı golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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