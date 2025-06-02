Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman\'ı tutuklatmak istiyorlar

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi play-off yarı finalinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Olympiakos derbiyi 91-83 kazanarak seride durumu 1-1'e getirirken maça çıkan olaylar damga vurdu.

Maçın sonlarına doğru Ergin Ataman teknik faulle oyundan ihraç edilirken, tribündeki skandal tezahüratlarla ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Ergin Ataman, Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratlara sert tepki gösterirken maçın son bölümüne doğru teknik faulle ihraç edildi.

"KİMSE TÜRKİYE'YE KÜFÜR EDEMEZ"

Maçtan sonra öfke dolu açıklamalarda bulunan Ataman, "Sirk! Burada spor yapılmıyor! Kimse Türkiye'ye küfür edemez. Kimse benim ülkeme küfredemez. Bana diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama kimse Türkiye'ye diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım." ifadelerini kullandı.

"TUTUKLANMASINI İSTEDİLER"

Olympiakos cephesi ise Ergin Ataman ile ilgili canlı yayında skandal bir talepte bulundu. Olympiakos'un basketbol şubesinin sahipleri Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos açıklamasında Ataman'ın tutuklanması gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Ergin Ataman, Olympiakos taraftarına 'p..' dedi. Kimse Olympiakos taraftarına 'p..' diyemez. Ataman'ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum" ifadeleri yer aldı.