Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ı tutuklatmak istiyorlar - Son Dakika
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Spor

Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ı tutuklatmak istiyorlar

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Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman\'ı tutuklatmak istiyorlar
02.06.2025 10:20
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Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman\'ı tutuklatmak istiyorlar
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Yunanistan Ligi play-off yarı finalinde Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapan Ergin Ataman, Olympiakos ile oynanan maç sonrası büyük bir kriz yarattı. Maç sırasında Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratlara sert tepki gösteren Ataman, teknik faulle oyundan ihraç edildi. Olympiakos'un sahipleri Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos, Ataman'ın tutuklanmasını talep etti.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi play-off yarı finalinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Olympiakos derbiyi 91-83 kazanarak seride durumu 1-1'e getirirken maça çıkan olaylar damga vurdu.

Maçın sonlarına doğru Ergin Ataman teknik faulle oyundan ihraç edilirken, tribündeki skandal tezahüratlarla ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Ergin Ataman, Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratlara sert tepki gösterirken maçın son bölümüne doğru teknik faulle ihraç edildi.

"KİMSE TÜRKİYE'YE KÜFÜR EDEMEZ"

Maçtan sonra öfke dolu açıklamalarda bulunan Ataman, "Sirk! Burada spor yapılmıyor! Kimse Türkiye'ye küfür edemez. Kimse benim ülkeme küfredemez. Bana diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama kimse Türkiye'ye diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım." ifadelerini kullandı.

"TUTUKLANMASINI İSTEDİLER"

Olympiakos cephesi ise Ergin Ataman ile ilgili canlı yayında skandal bir talepte bulundu. Olympiakos'un basketbol şubesinin sahipleri Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos açıklamasında Ataman'ın tutuklanması gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Ergin Ataman, Olympiakos taraftarına 'p..' dedi. Kimse Olympiakos taraftarına 'p..' diyemez. Ataman'ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum" ifadeleri yer aldı.

Panathinaikos, Ergin Ataman, Panathinakos, Yunanistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olaylı maçta yeni gelişme! Ergin Ataman'ı tutuklatmak istiyorlar - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Abuzer Kadayıf:
    Yunan tohumları yorumlara buyrun bu adam kadar kişiliği olmayanlara sözüm 122 2 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Bu tam şrfz adam 2 120 Yanıtla
  • İbrahim Ethem asal tetem:
    Fenerbahçeli olarak diyorumki Adams'ın ergin hoca yanındayız 112 1 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    bir Beşiktaşlı olarak gurur duydum hocam 76 1 Yanıtla
  • Mustafa Bulut:
    sen ne yaparsan yap yaranamazsın Ergin Hocam sonuçta bir tarih var aramızda 62 3 Yanıtla
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