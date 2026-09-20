Old Firm derbisinde Rangers, Celtic Park'ta Celtic'i 1-0 mağlup etti

Old Firm derbisinde Rangers, Celtic Park'ta Celtic'i 1-0 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İskoçya Premiership'in 7. haftasındaki Old Firm derbisinde Rangers, deplasmanda Celtic'i 1-0 yendi. Ryan Don Naderi'nin 33. dakikada attığı golle ligde üst üste 5. galibiyetine ulaşan Rangers 16 puana yükselirken, bu sezon ilk kez kaybeden Celtic 18 puanda kaldı.
Rangers, İskoçya Premiership'in 7. haftasında Old Firm derbisinde deplasmanda karşılaştığı Celtic'i 1-0'lık skorla mağlup etti.
İskoçya Premiership'in 7. haftasındaki derbide Celtic ile Rangers, Celtic Park'ta karşı karşıya geldi. Konuk ekip, ilk yarısında bulduğu golle müsabakadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Rangers'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Ryan Don Naderi kaydetti.
Ligde üst üste 5. galibiyetini kazanan Rangers puanını 16'ya çıkardı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Celtic ise 18 puanda kaldı.
Kaynak: İHA
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