Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti

Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
10.03.2026 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'nın Portekiz ile yapacağı hazırlık maçı öncesi Meksikalı gazeteci Edgar Valero, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın adını kadroda olabilecek isimler arasında yazdı. Bu durum büyük tepki çekti. Valero'nun özür dilemesi beklenirken yaptığı açıklama, tartışmayı daha da büyüttü.

Meksika'nın Portekiz ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Meksikalı gazeteci Edgar Valero'nun yaptığı hata büyük tepki topladı. Valero, yayımladığı haberde geçen yıl hayatını kaybeden Diogo Jota'nın adını kadroda yer alabilecek isimler arasında yazdı.

HABERDE JOTA'NIN ADI GEÇTİ

Meksika'nın 29 Mart'ta Portekiz'i ağırlayacağı hazırlık maçı öncesinde yayımlanan haberde, Cristiano Ronaldo'nun kadroda olmayabileceği belirtilirken Diogo Jota'nın geri dönüşünün değerlendirilebileceği ifadeleri kullanıldı.

Ancak Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybetmiş olması, haberdeki bu ifadenin büyük tepki çekmesine neden oldu.

ÖZÜR YERİNE TARTIŞMALI AÇIKLAMA

Hatanın ardından özür dilemesi beklenen gazeteci Edgar Valero'nun sosyal medyada yaptığı açıklama ise tartışmayı daha da büyüttü. Valero, "Beğeniler ve retweetler için teşekkürler. Jota ile röportaj yapmayı planlıyordum ama adam öldü, lanet olsun. Ne yapabiliriz ki… Bir dahaki sefere gerçekten hayatta olduğundan emin olacağım" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Valero'nun sözleri başta Portekiz ve Liverpool taraftarları olmak üzere futbol dünyasında büyük tepki topladı. Birçok kişi gazeteci hakkında disiplin cezası verilmesini veya görevine son verilmesini talep etti.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı
Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı Trump görüntülere rağmen ’’Görmedim’’ dedi Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi
Bangladeş’te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu Bangladeş'te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu
İran, Bahreyn’in başkenti Manama’yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı İran, Bahreyn'in başkenti Manama'yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

21:57
Beyaz Saray: Trump askeri hedeflere ulaştığında ve İran koşulsuz teslim olduğunda savaş sona erecek.
Beyaz Saray: Trump askeri hedeflere ulaştığında ve İran koşulsuz teslim olduğunda savaş sona erecek.
21:02
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk
Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
20:43
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 22:06:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.