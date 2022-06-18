Alman Bild gazetesi Michael ve Sophia'nın bir süredir bir birlerini tanıdıklarını belirtti. Emekli futbolcu ilk olarak kız arkadaşı ile bir fuar sırasında görüntülendi. Çiftin çok mutlu ve samimi bir şekilde öpüştükleri görüldü. Sophia'nın bir firma için modellik yaptığı öğrenildi.
Ballack'ın hayatı, geçen sene 18 yaşındaki oğlunu vahim kazada kaybettikten sonra alt üst oldu. Geçen sene eski yıldız Ballack'ın oğlu Emilio Belçika'da geçirdiği ATV kazası sonucu hayatını kaybetti.
Son Dakika › Spor › Ölen oğlunun arkadaşıyla sevgili oldu, aralarında 24 yaş var! Alman magazini efsane futbolcu Ballack'ı konuşuyor - Son Dakika