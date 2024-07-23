Olimpik Judo Milli Takımı'nın Sağlığı Uzmanlara Emanet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Olimpik Judo Milli Takımı'nın Sağlığı Uzmanlara Emanet

Olimpiyatlara hazırlanan Türkiye Judo Milli Takımı, sağlık konusunda uzman psikolog, fizyoterapist ve masör tarafından destekleniyor. Uzmanlar, sporcuların sakatlıklarını tedavi etmek ve zihinsel olarak desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın başarısı için herkes ellerinden geleni yapıyor.

23.07.2024 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olimpiyatlara hazırlanan Olimpik Judo Milli Takımı'nın sağlığı, uzman psikolog Ayşe Bayraktaroğlu, uzman fizyoterapist Sercan Yıllı ve masör Mustafa Ayar'a emanet.

Başantrenör Irakli Uznadze ile antrenörler Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi idaresinde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren Türkiye Judo Milli Takımı, olimpiyatlarda 8 sıklette mücadele edecek.

Sakatlanan ve zihinsel anlamda sorun yaşayan sporcuların bir an önce takıma yeniden katılması için canla başla çalışan uzman psikolog Ayşe Bayraktaroğlu, uzman fizyoterapist Sercan Yıllı ve masör Mustafa Ayar, antrenmandan maç anına kadar sporcuların yanından ayrılmıyor.

Bayraktaroğlu: "Hepimiz kendimizi çok hazır hissediyoruz"

Uzman psikolog Ayşe Bayraktaroğlu, AA muhabirine, olimpiyat öncesi son kamplarının Kastamonu'da olduğunu söyledi.

İlk kez olimpiyat sürecine dahil olduğunu belirten Bayraktaroğlu, "Nerdeyse 2,5 yıldır takımla çalışıyorum. Dört yıldır da bu işi yapmaktayım. Şu an takımımız hem psikolojik hem de fiziksel olarak en hazır dönemini yaşıyor. Sakatlığımız yok. Antrenörlerimiz ve diğer ekip arkadaşlarımızla beraber bir hedefe odaklandık. Hepimiz kendimizi çok hazır hissediyoruz." dedi.

Sporcuları psikolojik olarak desteklemeye çalıştığını belirten Bayraktaroğlu, "Spor psikolojisi ülkemizde yeni bir alan. Kariyerini sonlandırmış sporcu ve antrenörlerle konuştuğumda, 'Keşke benim zamanımda da böyle psikolojik destek olsaydı, belki sporu bırakmazdım.' diyorlar. Özellikle yaralanmalardan sonra kariyerine devam etmeyen sporcular var. Spor psikolojisi bu yüzden çok önemli." diye konuştu.

Judonun zor bir spor olduğunu dile getiren Bayraktaroğlu, "Temas gerektiren bir spor olduğu için yaralanma seviyeleri çok yüksek. Maçta da kritik anlarda çok önemli kararlar vermeleri gerekebiliyor. Dikkatlerini en üst seviyede tutmaları gerekiyor. Bu tür kararlar vermek zihinsel dayanıklılık gerektirir. Olimpiyata giden 8 sporcumuz da zihinsel dayanıklılığa sahip. O yüzden kendimizi çok hazır hissediyorum. Herkesin bireysel ihtiyaçlarını tespit edip, bu ihtiyaçlara yönelik müdahalelerde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yıllı: "Judo temas sporu olduğu için birçok yaralanma ile karşılaşabiliyoruz"

Uzman fizyoterapist Sercan Yıllı, 2019 yılından beri Olimpik Judo Milli Takımı ile çalıştığını söyledi.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda takımla birlikte görev aldığını dile getiren Yıllı, "Dünya ve Avrupa şampiyonaları, Akdeniz ve İslam Oyunları gibi birçok uluslararası müsabakada görev aldım. Bu müsabakalarda sporculara fizyoterapist olarak bir çok katkımız oluyor. Özellikle spor fizyoterapisti judoda çok önemli. Judo temas sporu olduğu için birçok yaralanma ile karşılaşabiliyoruz. Bu anlamda hem spor yaralanmalarının önlenmesi hem de tedaviyi organize etme anlamında spor fizyoterapisti bu takım için olmazsa olmaz." açıklamasını yaptı.

Hedefleri olduğunu anlatan Yıllı, "Şimdi Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Takımımızın durumu çok iyi. Herhangi bir sakatlığımız yok. İnşallah 2021'de son anda kaçan madalyaları Paris 2024 Olimpiyatları'nda ekip olarak telafi etmek istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Sporcular madalya aldığında çok mutlu olduğunu belirten Yıllı, "Çok fazla emeğimizin olduğu sporcuların orada madalya alması, başarı elde etmesi bizi oldukça mutlu ediyor. Ülkemizi temsil ediyoruz. Bayrağımız dalgalanıyor, altın madalya alındığında İstiklal Marşı'mız okunuyor. Tarif edilemez bir duygu. Sporcularımız başarı elde etiğinde biz de onlar kadar mutlu olup, gururlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, masör Mustafa Ayar ise olimpiyatlara hazırlanan milli takımın başarısı için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Mustafa Ayar, Türkiye, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpik Judo Milli Takımı'nın Sağlığı Uzmanlara Emanet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
11:34 Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
12:38 Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti Ünlü Rus moto vlogger Tatyana Ozolina, Muğla'da geçirdiği kazada hayatını kaybetti
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 12:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: Olimpik Judo Milli Takımı'nın Sağlığı Uzmanlara Emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement