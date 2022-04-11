Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in de gol attığı maçı kazandı - Son Dakika
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Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in de gol attığı maçı kazandı

11.04.2022 00:21
Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in de gol attığı maçı kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında Olimpik Marsilya, Montpellier'i 2-0 yendi.

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında Olimpik Marsilya, Montpellier'i 2-0 yendi.

Ligue 1'de zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, orta sıralarda yer alan Montpellier'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, 9. dakikada Bamba Dieng, 19. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Puanını 59'a çıkaran Olimpik Marsilya ikinci sıradaki yerini korurken, 41 puanlı Montpellier ise 11. sırada kaldı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 60. dakikada yerini Dimitri Payet'e bıraktı.

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Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder, Montpellier, Ligue 1, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in de gol attığı maçı kazandı - Son Dakika


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