Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in de gol attığı maçı kazandı - Son Dakika

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında Olimpik Marsilya, Montpellier'i 2-0 yendi.
Ligue 1'de zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, orta sıralarda yer alan Montpellier'i konuk etti.
Ev sahibi ekip, 9. dakikada Bamba Dieng, 19. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Puanını 59'a çıkaran Olimpik Marsilya ikinci sıradaki yerini korurken, 41 puanlı Montpellier ise 11. sırada kaldı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 60. dakikada yerini Dimitri Payet'e bıraktı.
Kaynak: AA
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