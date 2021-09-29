Üye Girişi
Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2) - Son Dakika

Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)

29.09.2021 20:20

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın konuk olacakları Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'nın güçlü bir rakip olduğunu belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın konuk olacakları Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'nın güçlü bir rakip olduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik adam, müsabakanın oynanacağı Velodrome Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Marsilya'nın iyi bir takım olduğunu ancak ligdeki son iki maçında istediği neticeyi alamadığını dile getiren Terim, "Rakibe saygı duyuyoruz. İyi bir takımla oynayacağımızı rahat rahat söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Ben duygularıyla yaşayan bir insanım"

Terim, Göztepe maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında sorulara duygusal cevaplar verdiğinin hatırlatılması üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben duygularıyla yaşayan bir insanım. Olumlu, olumsuz tüm hisleri, sevdiklerimle, çalıştığım kişilerle, mesai arkadaşlarımla ve taraftarla paylaşan, onunla büyüyen bir insanım. Burada gözümü açtım, burada kazandım, burada kaybettim. Hayatımdaki tüm duygularımı neredeyse Galatasaray'da tattım. Açıkçası başka bir yer de pek olmadı.

Bununla birlikte tabii Galatasaray için vazgeçtiklerim için pişmanlık duymadım. O nedenle Galatasaray ile ilişkim üzerine konuşulduğunda ve soru sorulduğunda duygusal ruh haline bürünüyorum. 68 yıllık hayatımın neredeyse yarısını Galatasaray'a verdim. Bu yarım asrı karar alarak geçirdim. Çok dinlerim, herkesten bir şey öğrenmeye çalışırım, fikirlerini sorarım, benimle çalışanlar bilir ki herkesin fikri benim için önemlidir. Sürekli öğretmek ve için aynı zamanda öğrenmek için çabalarım. Bunların hepsi bittikten sonra benim kararım beklenir. Tüm doğrular ve yanlışlar o karara bağlıdır. Kararın ağır kısmı size getirecekleri ve sizden götürecekleridir. Bir karar alırken üzerinde çok düşünürüm. Sizden mutluluk beklentisi olan insanlar var. Üzerimdeki sorumluluğu bilerek, onları üzmemek için hareket ederim. Sonunda olumlu veya olumsuz her şeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bugün 1998, 2000 ve 2002 doğumlu futbolcularla yeni bir Galatasaray fikri beni çok heyecanlandırıyor. Onları anlayabildiğimi, aynı frekansı yakalayabildiğimi, ortak düşüncelerde olduğumuz görmek açıkçası beni motive ediyor."

Son zamanlardaki gidişatın kendisine farklı şeyler düşündürdüğünü ancak bunun yeni jenerasyonun gelişimi ve büyük kararların alınmasıyla ilgili olmadığını dile getiren Fatih Terim, "Eğer öyle anlaşılıyorsa, öyle olmadığını söylüyorum. Galatasaray'ın kendi değerlerine bağlı kalması ve tüm bireylerin nereden olursa olsunlar aynı sevgiyle Galatasaray'a yaklaşması lazım. Benim Galatasaray'da 50 yıldır gördüğüm ve anlatmak istediğim budur." diye konuştu.

Marsilya forvet hattının Dimitri Payet ile yeteri kadar tehlikeli olduğunu aktaran Terim, Fransız ekibinde forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'e övgüde bulundu.

Cengiz Ünder'in A Milli Takım'da ilk kez kendi döneminde forma giydiğini hatırlatan Terim, "O, tehlikeli ve önemli bir oyuncu. Dikkat etmemiz gerekecek açıkçası. Onunla da gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.

Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)
Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)
Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)
Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)

Olimpik Marsilya, Fatih Terim, Galatasaray, Marsilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2) - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür 19:59 İçişleri Bakanı Soylu'dan 3600 ek gösterge açıklaması: Bizim taahhüdümüzdür Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor 19:48 Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Fatih Terim'den basın toplantısında yabancı sınırı göndermesi! Sheriff üzerinden TFF'yi hedef aldı 19:41 Fatih Terim'den basın toplantısında yabancı sınırı göndermesi! Sheriff üzerinden TFF'yi hedef aldı
Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu 19:09 Ece Üner'in programında stüdyo buz kesti: Eşim yatak odamda yeğenimle birlikte oldu Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler 18:55 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor 17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? 17:01 Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti 16:12 Bankacılık devi Unicredit, 2022 yıl sonu dolar tahminini 10,40 olarak revize etti

Son Dakika Haberleri
18:55 Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı
18:54 Meteoroloji' uyardı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük
18:26 Fransa'da Galatasaray maçı öncesi alarm verildi: Türk taraftarlara bilet satmayın
17:51 Galatasaray'da Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz takıma geri döndü
17:46 Youtube aşı karşıtı videoların platformdan kaldıracağını bildirdi
17:46 İmamoğlu'nun Bebek ziyaretinde trafik gündemi : Beşiktaş'ı eski haline bıraksaydınız yürümüyor
17:36 Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu
17:36 Hayvanlara yem vermek isterken, karma makinasına kolunu kaptıran adam hayatını kaybetti
17:22 Azeri spiker, Beşiktaşlı futbolcunun oyuna girmesini mutlukla karşıladı
İtalyanlar'dan Ebrar Karakurt'a yeni lakap! Milli voleybolcunun soyadından ilham aldılar İtalyanlar'dan Ebrar Karakurt'a yeni lakap! Milli voleybolcunun soyadından ilham aldılar         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 227 kişi vefat etti, 29 bin 386 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 227 kişi vefat etti, 29 bin 386 yeni vaka tespit edildi         
19:51
Son Dakika! Bakan Koca'dan Son Dakika! Bakan Koca'dan "Aşı kartı zorunluluğu" iddialarına yanıt: HES kodu dışında bir uygulamamız yok         
19:43
"İmam hatip" sözlerinden sonra Cübbeli'den tartışılacak bir çıkış daha: İşçisi geçinemeyen patronun hayrı kabul olmaz         
19:09
Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı Olympiakos maçı öncesi Fenerbahçe, Mesut Özil'den gelen haberle yıkıldı         
18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu Son Dakika! 3 saatlik kritik görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin'den ilk sözler! Kırım gerginliği unutuldu         
17:37
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu         
15:33
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi         
15:16
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 20:40:25. #1.11#
SON DAKİKA: Olimpik Marsilya-Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement