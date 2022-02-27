Olimpiyat öncesi madalyalar sahiplerini buldu - Son Dakika
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Olimpiyat öncesi madalyalar sahiplerini buldu

27.02.2022 20:10

- Olimpiyat öncesi madalyalar sahiplerini buldu Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Kütahya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Badminton ve Yüzme Türkiye şampiyonalarında madalyalar sahiplerini buldu.

- Olimpiyat öncesi madalyalar sahiplerini buldu

KÜTAHYA - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Kütahya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Badminton ve Yüzme Türkiye şampiyonalarında madalyalar sahiplerini buldu.

Kütahya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen İşitme engelliler Baminton ve Yüzme Türkiye şampiyonalarının son gününde büyük heyecan yaşandı. Dumlupınar Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen müsabakalara 25 ilden 164 badminton sporcusu ile 52 yüzücünün katıldı. Brezilya'da düzenlenecek olan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na (Deaflympics) gidecek sporcular ise müsabakalar sonucunda belli oldu.

Ülkemizi Brezilya'da ki Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edeceğiz diye Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyon As Başkanı Mahir Yazıcı, "Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren 60'ın üzerindeki federasyondan birisi ve 24 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu branşlarımızdan birisi ise badminton ve yüzme. Badminton ve yüzme Türkiye şampiyonlarını Kütahya'da gerçekleştirdik ve madalyalar sahiplerini buldu. Bundan sonraki süreçte ise badminton branşında milli takım kampı süreci başlayacak ve milli takım kampı sonunda Brezilya'daki Olimpiyatlara gideceğiz ve inşallah Brezilya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Federasyon olarak alt yapı ve STK'lar ile projeler kapsamında güzel çalışmalar yapıyoruz. Gelecek yıllarda inşallah yüzme branşımızda gelişecek ve sporcularımızın burada aldıkları madalyalar ile ileriye dönük bu sporcularımız için moral motivasyon kaynağı olacaktır" dedi.

Olimpiyat öncesi madalyalar sahiplerini buldu
Olimpiyat öncesi madalyalar sahiplerini buldu
Olimpiyat öncesi madalyalar sahiplerini buldu

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Olimpiyat, Badminton, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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