Olimpiyat şampiyonu eski boksör, Ukrayna ordusuna katıldı - Son Dakika
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Olimpiyat şampiyonu eski boksör, Ukrayna ordusuna katıldı

28.02.2022 12:32
Olimpiyat şampiyonu eski boksör, Ukrayna ordusuna katıldı

İkişer kez dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu elde eden Ukraynalı eski boksör Vasiliy Lomachenko, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine karşı ülkesinin ordusuna katıldı.

İkişer kez dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu elde eden Ukraynalı eski boksör Vasiliy Lomachenko, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine karşı ülkesinin ordusuna katıldı.

34 yaşındaki ünlü sporcu, sosyal medya hesabından askeri üniforma giydiği bir fotoğraf paylaşarak Ukrayna ordusuna katıldığını açıkladı.

Lomachenko, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyaya ulaşmıştı. Ukraynalı boksör, 2009'da Milan ve 2011'de ise Bakü'de düzenlenen dünya şampiyonalarında da farklı sıkletlerde altın madalya kazanmıştı.

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Olimpiyat, Ukrayna, Medya, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu eski boksör, Ukrayna ordusuna katıldı - Son Dakika


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