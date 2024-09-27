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Türkiye Judo Federasyonu Başkan Adayı ve Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan, Yunusemre Belediyespor'u ziyaret etti. Özkan ziyarette Mavi-Beyazlı kulübe övgüler yağdırdı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkan Adayı ve Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan, Yunusemre Belediyespor'u ziyaret etti. Federasyonun 3 Ekim Perşembe günü yapacağı olağan kongre öncesi Manisa'da ziyaret turuna çıkan Özkan, Yunusemre Belediyespor'un altyapısıyla milli takım seviyesinde sporcular yetiştiren örnek kulüplerden biri olduğunu belirterek, judoya verilen önemden ötürü Yunusemre Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kulüp Başkanı Bülent Kanik de Hüseyin Özkan ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette kulüp yöneticileri İsmail Aydın, Zuhal Güneş, Yücel Taşçı ve Harun İzgi de yer aldı. Hüseyin Özkan, 2000 Sydney Olimpiyat Oyunları'nda 66 kiloda altın madalya kazanmıştı. - MANİSA