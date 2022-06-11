Olimpiyat şampiyonu Wlodarczyk, oto hırsızıyla yaşadığı boğuşmada sakatlandı - Son Dakika
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Olimpiyat şampiyonu Wlodarczyk, oto hırsızıyla yaşadığı boğuşmada sakatlandı

11.06.2022 12:58
Olimpiyat şampiyonu Wlodarczyk, oto hırsızıyla yaşadığı boğuşmada sakatlandı

Kadınlar çekiç atmada son 3 olimpiyatın şampiyonu Polonyalı Anita Wlodarczyk, arabasına girmek isteyen kişiyi durdurmaya çalışırken sakatlandı.

Kadınlar çekiç atmada son 3 olimpiyatın şampiyonu Polonyalı Anita Wlodarczyk, arabasına girmek isteyen kişiyi durdurmaya çalışırken sakatlandı.

Wlodarczyk, otomobilinin fotoğrafını da koyarak yaptığı Twitter paylaşımında, "Aracıma girmeye çalışan hırsızı tek başıma yakaladım ve polise teslim ettim. Bu ne yazık ki bir kas sakatlığına sebep oldu. Pazartesi ameliyat olacağım. Hızlı müdahalesi için polise teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

2012 Londra Olimpiyatları'nın yanı sıra Rio 2016 ve Tokyo 2020'de de altın madalya kazanan 36 yaşındaki Wlodarczyk, 82,98 metreyle kadınlar çekiç atma dünya rekorunu elinde tutuyor.

Kadınlar çekiç atmada tarihin en iyi 16 derecesinin 15'inin sahibi Polonyalı atletin, 4'er dünya (2009, 2013, 2015, 2017) ve Avrupa (2012, 2014, 2016, 2018) şampiyonluğu da bulunuyor.

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Kaynak: AA

Twitter, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Olimpiyat şampiyonu Wlodarczyk, oto hırsızıyla yaşadığı boğuşmada sakatlandı - Son Dakika

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