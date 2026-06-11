Oliver Kahn Galatasaray'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oliver Kahn Galatasaray'ı Ziyaret Etti

Oliver Kahn Galatasaray\'ı Ziyaret Etti
11.06.2026 21:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayern Münih’in efsane kalecisi Kahn, Galatasaray müzesini gezdi ve başkan Özbek ile projeleri tartıştı.

BAYERN Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'i Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre Kahn'ı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile eski Galatasaray yöneticisi ve halen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm bir araya getirdi.

Ziyaret kapsamında Başkanlık Ofisi'nde gerçekleşen buluşmanın ardından Dursun Aydın Özbek ile Oliver Kahn, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezerek kulübün tarihini, başarılarını ve unutulmaz anlarını yakından inceledi.

Müze ziyaretinde Özbek ve Kahn açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK: UEFA KUPASI'NIN GALATASARAY TARAFINDAN KAZANILMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ

Dursun Aydın Özbek, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Oliver Kahn müzemizi gezdiğinde geçmiş ile gelecek arasındaki farkı çok daha net gördü. UEFA Kupası'nın Galatasaray tarafından kazanılması çok önemliydi. Oliver Kahn'ın da ilk uluslararası kupası UEFA Kupası'ydı. O nedenle çok heyecanlandı. Sayın Kahn, bizi ziyaret etmek istedi. Kendisinin global olarak futbolda çok deneyimi var. Biz de kendisi ile Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için bazı projeler üzerinde konuştuk. Kendisi ile bundan sonra da daha özel projeler için bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

OLIVER KAHN: UEFA KUPASI'NI GÖRMEK ÇOK ETKİLEYİCİYDİ

Oliver Kahn ise, "Galatasaray gibi böylesine büyük ve köklü bir kulübün müzesini ziyaret etmek her zaman etkileyici. Bu tarihi anlamak için burayı gezmek gerekiyor. Özellikle UEFA Kupası'nı görmek çok etkileyiciydi. Galatasaray'ın mevcut durumu da çok önemli; sürekli gelişen bir kulüp. Stadyumdaki atmosfer de muazzam. Alman ZDF kanalı için yorumcu olarak geldiğimde bu atmosferi bizzat deneyimlemiştim. Öylesine bir gürültü vardı ki birbirimizi duyamıyorduk" dedi.

Ziyaretin ardından başkan Dursun Aydın Özbek ve Oliver Kahn, Galatasaray Futbol A Takımı'nın antrenman tesisi olan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçerek burada incelemelerde bulundu. Kahn, tesis hakkında da bilgi aldı ve Galatasaray'ın altyapı ve tesisleşme vizyonunu yerinde inceledi.

Kaynak: DHA

Bayern Münih, Uluslararası, Galatasaray, Oliver Kahn, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Oliver Kahn Galatasaray'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ceyhan Avcu Ceyhan Avcu:
    müzede uefa kupası görmesi filan güzel ama asıl merakım projelerin ne olduğu çünkü kelimeler çok güzel ama uygulamada neler yapılacak onu bilmek lazım stadyum ve tesisler güzel ama içeride ne yapılıyo onu görmek gerek 0 0 Yanıtla
  • Özlem Çelik Özlem Çelik:
    işte böyle ziyaretler önemli ya kahn gibi tecrübeli insanlar gelip başkanla projeleri görüşünce genç nesile örnek oluyo herkes biliyor ki yaşlı futbolcular sektöre çok katkı sağlıyo 0 0 Yanıtla
  • Emine Köyü Emine Köyü:
    vay be oliver kahn galatasaray'a gitti ha hoş gelmiş olsun dedirtir böyle şeyler insanı mutlu ediyo yahu tarihi bir kulüp daha tarihi bir isimle buluşuyo 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete’de Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

21:59
Canlı anlatım: Dünya Kupası golle başladı
Canlı anlatım: Dünya Kupası golle başladı
21:51
Okan Buruk’tan TFF’ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
21:09
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 22:17:17. #7.13#
SON DAKİKA: Oliver Kahn Galatasaray'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.