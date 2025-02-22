Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye Finaline Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye Finaline Yükseldi

Cumhuriyet Ortaokulu, bölge birinciliğinde şampiyon olup Erzurum'u Türkiye finalinde temsil edecek.

22.02.2025 16:52
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- Şampiyon minikler, Türkiye finalinde Erzurum'u temsil edecek

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu Erkekler Voleybol Takımı, önemli bir başarı yakalayarak Türkiye finaline yükseldi.

Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Erkekler Voleybol Takımı, Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Küçük Erkekler Voleybol Bölge Birinciliği müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk yaşadı. Bu başarı ile Erzurum'u Türkiye yarı finallerinde temsil etme hakkını kazandı.

Şampiyon takım, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik tarafından tebrik edildi. Bu özel anı kutlamak amacıyla Kaymakam Çelik, okul yönetimi ve sporcularla bir araya gelerek, Okul Müdürü Ömer Sayar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Muhammet Nuri Macit ve sporculara başarılarından ötürü tebriklerini iletti.

Beden eğitimi ve spor öğretmeni Muhammet Nuri Macit, takımı 11 Mart'ta Giresun'da yapılacak Türkiye Finallerine hazırlamak için sıkı idmanlarla çalışmalarını sürdürüyor. Takım üyeleri ise Türkiye Finali'ne Oltu Cumhuriyet Ortaokulu'nun adını altın harflerle yazdıracaklarına ve bu hedef doğrultusunda tüm güçleriyle çalıştıklarına vurgu yaparak, idmanlardaki azimlerini sürdürüyorlar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Oltu Cumhuriyet Ortaokulu Türkiye Finaline Yükseldi - Son Dakika

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