Olympiakos, El Kaabi'nin golüyle Fiorentina'yı mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
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Olympiakos, El Kaabi'nin golüyle Fiorentina'yı mağlup ederek şampiyon oldu

Olympiakos, El Kaabi\'nin golüyle Fiorentina\'yı mağlup ederek şampiyon oldu

UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi Finali'nde Olympiakos, normal süresi golsüz sona eren maçın uzatma bölümlerinde El Kaabi'nin golüyle Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Yunan ekibi, El Kaabi'nin büyük katkısıyla turnuvayı zafere ulaşarak tamamladı.

30.05.2024 01:19
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UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi Finali'nde Olympiakos, normal süresi golsüz sona eren maçın uzatma bölümlerinde El Kaabi'nin golüyle Fiorentina'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Yunanistan ekibi Olympiakos ile İtalyan temsilcisi Fiorentina, Atina'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarı ve ikinci yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele uzatmaya gitti. 116. dakikada bir dönem Hatayspor'un da formasını giyen Faslı golcü El Kaabi'nin golüyle Yunan ekibi 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca kupa Olympiakos'un oldu.

Olympiakos'un forveti El Kaabi, Avrupa Konferans Ligi'nde 9 maçta forma giyerken, 11 gol ve 1 asist yaparak Yunan ekibinin şampiyon olmasında büyük rol oynadı.

Nasıl finale geldiler?

Avrupa Ligi grup aşamasını üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Olympiakos son 16 turunda Maccabi Tel Aviv'i, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi ve son olarak yarı finalde Aston Villa'yı mağlup ederek finale yükseldi. F Grubu'nda mücadele eden Fiorentina ise 3 galibiyet ve 3 beraberlik ile adını son 16'ya yazdırdı. İtalyan ekibi ardından Maccabi Haifa, Viktoria Plzen ve Club Brugge'ü eleyerek finale adını yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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