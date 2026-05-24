Olympiakos EuroLeague Şampiyonu

24.05.2026 23:47
Olympiakos, Real Madrid'i 92-85 yenerek EuroLeague'de 4. kez şampiyon oldu.

Real Madrid: 92-85

Beyza Betül CİHAN/ İSTANBUL

SALON: Telekom Center

HAKEMLER: Sreten Radovic, Olegs Latisevs, Robert Lottermoser

OLYMPIAKOS: Fournier 20, Peters 16, Vezenkov 12, Walkup 10, Milutinov 8, Ward 7, Joseph 5, McKissic 5, Hall 4, Jones 4, Dorsey 1, Papanikolaou.

REAL MADRID: Lyles 24, Hezonja 19, Feliz 13, Abalde 9, Maledon 8, Campazzo 5, Deck 4, Llull 3, Okeke.

1'İNCİ PERİYOT: 19-26

DEVRE: 46-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-65

Olympiakos, EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda 4'üncü kez şampiyon oldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan mücadelede karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, ilk periyodu 26-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunda üstünlüğü ele alan Olympiakos, soyunma odasına 46-44 önde girdi. Üçüncü periyotta yeniden üstünlüğü sağlayan Real Madrid, final bölümüne 65-61 önde girse de son çeyrekte etkili oynayan Olympiakos mücadeleden 92-85 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Yunan ekibi, EuroLeague'de 4'üncü kez kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: DHA

