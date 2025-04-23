THY Avrupa Ligi play-off etabı ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos, İspanya temsilcisi Real Madrid'i 84-72 mağlup etti.
Yunan ekibi, Barış ve Kardeşlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-14, ikinci periyodunu da 47-29 üstünlükle bitirdi.
Üçüncü çeyrekten de 64-51 üstün ayrılan Olympiakos mücadeleyi 84-72 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 25 Nisan Cuma günü aynı salonda oynanacak.
Son Dakika › Spor › Olympiakos, Real Madrid'i Yenerek Seride Öne Geçti - Son Dakika
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