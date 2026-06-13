Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 5'inci ve son maçında Olympiakos, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-85 yenerek şampiyon oldu.
Barış ve Dostluk Salonu'ndaki serinin beşinci maçına iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodunu 26-17 önde geçtiği karşılaşmada soyunma odasına da 47-35 üstün gitti.
Final periyoduna da 69-59 önde giren Olympiakos, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede parkeden 89-85 galip ayrılarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
Son Dakika › Spor › Olympiakos Şampiyonluğa Ulaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?