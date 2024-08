Ömer Ali Şahiner: UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmak istiyoruz

Spor

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off turuna yükselen RAMS Başakşehir'in deneyimli oyuncularından Ömer Ali Şahiner, turnuvada lig aşamasına kalmak istediklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şahiner, "Oyun genelinde üstündük. Gürcistan'daki 1-0'lık avantajımızı koruma adına değil, bir an önce skoru alma adına ilk yarıda ciddi ataklar geliştirdik. İlk yarıda pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci yarının başında attığımız gol ve sonrasında Pelkas'ın harika golü vardı. Daha farklı da olabilirdi. İki maçta da oyunun hakimi Başakşehir'di, sonuca gitmesini de bildik. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şahiner, play-off turunda karşı karşıya gelecekleri İrlanda ekibi St. Patrick's hakkında ise şöyle konuştu:

"St. Patrick's ile eşleştik. Hedefimiz yeni formatıyla oynanacak Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek. Bunu yapabilecek güçte ve kalitedeyiz. Hem kulübümüzün hem de başkanımızın vizyonu da bu yönde. Takım da bunu başarabilecek kalitede. Oynadığımız iki eleme maçında da bunu çok net hissettirdik. Umarım lig aşamasına kalabiliriz. Ada takımları fizik olarak her zaman kaliteli oluyorlar. Biz de ona göre hazırlanacağız, daha sert bir maç bizi bekliyor. İlk iki turda olduğu gibi istediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızda lig aşamasına kalacağımızı düşünüyorum. Bu anlamda tecrübemiz ve kalitemiz var. Tabii ki kolay olmayacak, zor olacak, oyun gücümüzle birlikte inşallah bu zoru kolaya çevireceğiz."

"Takım içi rekabeti sağladığımız için herkes mutlu"

Şahiner, teknik direktör Çağdaş Atan'ın ligde ve Avrupa'da kadroda yaptığı değişikliklerle ilgili olarak, "Gayet normal, bazen sol bek bazen sağ bek uzun süredir bu rotasyonlar içinde oluyoruz. Hocamızın saha içiyle ilgili farklı düşünceleri oluyor. Burada çok kaliteli bir kadro var, bazen niye bu oynuyor dediğiniz oyuncunun yerine farklı bir oyuncu da kulübeden gelebiliyor. Hocamız da söyledi 3-4 transferle birlikte bu kalite daha da artacak. Olması gereken de bu. Başakşehir hem ligde ilk 4 için hem de Avrupa'da ilerlemek ve ülke puanına katkı sağlama adına bu yatırımları yapıyor hem de ciddi bir kadro kuruyor. Hem rotasyon, diğer taraftan da oynayabilecek kalitede kenarda oyuncular var. Rekabet olunca başarı da geliyor. Hocamız adaletli bir şekilde bunu sağlıyor. Takım içi rekabeti sağladığımız için herkes mutlu. Hepimiz performansımızı yukarıya çekiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Ali Şahiner, Çağdaş Atan'ın kendisine farklı mevkilerde görev verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Saha içinde olduğum her pozisyonda rahat hissediyorum, niye burada oynuyorum dediğim olmadı. Sezon başından bu yana sol bek gibi oynuyorum, hocamızın farklı sistem denemeleri var, top bizdeyken orta sahaya geçip oyun kurucu gibi oynuyorum. Top rakipteyken sol beke gelip oradaki adamımı alıyorum. Bu düzenden keyif alıyorum. Çünkü oyun içindeki rotasyonla rakibin dengesini bozup, topun oyunda kalma süresini arttırıyoruz. Bu sonuca da yansıyor. Geçen senenin ikinci devresinden itibaren ciddi bir yükselişimiz var, bunu bu seneye de taşıdık. Üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Şu an ligi kenara bırakıyoruz, Avrupa'ya ciddi önem veriyoruz demek doğru olmaz. Avrupa'yı yakalamak ligden geçiyor. Sadece şu an yüzde 51'e 49 diyebilirim." sözlerini kullanan Şahiner, "Bu çok normal. Ligin henüz başındayız, bazı noktalar zamanla yerine oturacaktır. Gidecek uzun bir yolumuz var. Ligde de ciddi bir yarışın içinde olacağız. Başakşehir ligdeki her takıma kafa tutmuş, yukarıda pozisyonunu almış kaliteli bir takım. Bunu devam ettirmek en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

"Büyüklere kafa tutacak bir oyunumuz var"

Trendyol Süper Lig'deki yarışa da değinen Şahiner, "Süper Lig'de çok ciddi kadrolar kuruldu, çok kaliteli isimler geldi ama Başakşehir adına konuşacak olursam bizim de çok güçlü bir oyunumuz var. Büyüklere kafa tutacak bir oyunumuz var. Gelen isimlerle alakalı şunu söyleyebilirim, ligimizin kalitesi ve marka değeri artıyor. Önemli isimler geliyor. Başakşehir de oyun gücüyle birlikte onlara karşı koymaya ve yarışın içinde olmaya çalışacaktır." dedi.

Şahiner, teknik direktör Çağdaş Atan'ı farklı kılan özelliklerin sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Oyun düzeni çok farklı. Saha içinde oyuncularla oynamaktan, uygulamaktan zevk alıyor. Çok farklı bir dizilişle oynuyoruz. Sol bekin orta sahaya geçtiği, bazen sağ beki gönderip sol beki arkada bıraktığımız düzen oluyor. La Fiorita maçlarında benim tarafımdan üçledik, Kemen tarafından orta sahaya girdik. Rakibin baskısına durumuna göre sürekli taktik değiştiriyoruz. Önemli olan oyuncu grubunun buna karşılık verebilmesi. Hoca bize bunları gösteriyor ki biz de karşılığını veriyoruz. Gayet güzel ve başarılı gidiyor. Umarım bu devam eder. En önemlisi biz bu oyundan saha içinde keyif alıyoruz."