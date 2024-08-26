Ömer Aslan İzmir Olimpik Deneme Yarışlarında 1. Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ömer Aslan İzmir Olimpik Deneme Yarışlarında 1. Oldu

Ömer Aslan İzmir Olimpik Deneme Yarışlarında 1. Oldu

İzmir'de düzenlenen Olimpik deneme yarışlarında Aşkaleli sporcu Ömer Aslan, kategorisinde 1. oldu. İlçede atletizm alanında gelen tüm başarılarda büyük emeği olan Antrenör Elif Eyüp, sporcunun başarısını tebrik etti.

26.08.2024 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen Olimpik deneme yarışlarında Aşkaleli sporcu Ömer Aslan, kategorisinde 1. oldu.

İzmir'deki yarışlara Erzurum Gençlik Müdürlüğü ekibiyle kendi adına yarışmalara giden atletizmin gelecek vadeden sporcusu Ömer Aslan 800 metrede 1. olarak büyük bir başarı elde etti.

İlçede atletizm alanında gelen tüm başarılarda büyük emeği olan Antrenör Elif Eyüp konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir çok imkansızlıklar karşısında çalışmalarımızı aksatmadan devam ettiriyoruz. Disiplin ve özverimize sporcularımın azmi eklenince başarılar gelmeye devam ediyor. Olimpik deneme yarışmalarına bireysel olarak katılan branşında rakiplerini geçerek 1.olan sporcum Ömer Aslan'ı tebrik ediyorum. İnşallah Milli Takıma girip Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir" dedi.

Bir çok olumsuzluklara karşı, Antrenör Elif Eyüp ile çalışmalarını sürdüren sporcunun kendi adına bireysel katıldığı yarışmalarda 1. Olması ilçede sevinçle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ömer Aslan, Atletizm, erzurum, İzmir, Spor, Eyüp, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Aslan İzmir Olimpik Deneme Yarışlarında 1. Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:24:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ömer Aslan İzmir Olimpik Deneme Yarışlarında 1. Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement