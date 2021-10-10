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Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı - Son Dakika

Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı

10.10.2021 10:21

Galatasaray'ın 30 yaşındaki sol beki Ömer Bayram, stattan 900 bin TL'ye loca kiraladı. Sezonluk 6.5 milyon TL'ya yakın ücret kazanan Ömer, maaşının büyük bir bölümünü adeta Galatasaray'a yatırdı. Yüksek fiyatlı locaları, Drogba, Sneijder ve Gomis gibi maaşı bir hayli fazla olan futbolcular kiralıyordu. Ömer, bir anlamda maaşını Galatasaray'a adadı.

Ömer Bayram'ın, formasını giydiği Galatasaray'dan loca kiraladığı ortaya çıktı. Akşam'ın haberine göre; yıllık maaşı 6.5 milyon lira olan Ömer, 900 bin lira ödeyerek yakınları için loca tuttu.

Ömer Bayram bir nevi maaşından indirim yaparak kulübüne jest yaptı. Loca parası, Ömer'in maaşının yüzde 15'ine denk geliyor.

Daha önce Drogba, Sneijder ve Gomis gibi yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlar Aslantepe'de loca kiralıyordu.

Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a adadı

"BU TAKIM GÜZEL ŞEYLER YAPAR"

Milli arada Tuzlaspor'la hazırlık maçı yapan Galatasaray'da maç sonu konuşan Ömer Bayram, "İyi günler, kötü günler oluyor, uzun bir maraton. Taraftarlarımız herkesi desteklerse inanıyorum ki bu takım güzel şeyler yapar" dedi.

Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı

Galatasaray, Ömer Bayram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı - Son Dakika Spor


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