Ömer Erdoğan: "Bizim için fırsat maçı" - Son Dakika
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Ömer Erdoğan: "Bizim için fırsat maçı"

31.03.2022 16:50
Ömer Erdoğan: "Bizim için fırsat maçı"

- Ömer Erdoğan: "Bizim için fırsat maçı" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Adana Demirspor'u mağlup edip puan sıralamasında önlerine geçmek istediklerini söyleyerek, "Bizim için iyi bir fırsat maçı. Hazırlıklarımız çok iyi devam ediyor" dedi.

- Ömer Erdoğan: "Bizim için fırsat maçı"

HATAY - Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Adana Demirspor'u mağlup edip puan sıralamasında önlerine geçmek istediklerini söyleyerek, "Bizim için iyi bir fırsat maçı. Hazırlıklarımız çok iyi devam ediyor" dedi.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında seyircisi önünde Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat 15 dakika süren idmanda, top kapma ve taktik çalışması yapıldı.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Adana Demirspor maçıyla ilgili olarak, "Kendi sahamızda, kendi stadımızda ve kendi şehrimizde oynayacağımız için rakibimizi yenip önlerine geçmek istiyoruz. Bizim için iyi bir fırsat maçı. Hazırlıklarımız çok iyi devam ediyor. Milli takımdan arkadaşlarımızın da çoğu geldi. Adakubbe yolda, Kanada'dan geliyor, yarın aramıza katılacak. 3 oyuncumuzda Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı, kendilerini tebrik ederim. Bizim için gurur verici. Hem Samuel'in Kanada ile uzun süre sonra gitmesi ve orda son maçta ilk on birde iyi oynaması. Bu durum bizim için sevindirici" dedi.

Oyuncuların keyiflerinin yerinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Pazartesi stadımıza coşkulu taraftarlarımızı bekliyoruz. Biz onların önünde çok daha iyi oynuyoruz, çok daha öz güvenli ve daha iyi motive oluyoruz. Pazartesi günü de herkesi stada bekliyoruz. Ruben ve Onur bu hafta cezalı oyuncularımız. Onun dışında Adama Traoe'nin sakatlığı devam ediyor. Biraz beklediğimizden fazla uzadı. Bu durum yaklaşık 2-3 hafta daha devam edecek. Onun dışında eksiğimiz yok. Biz Hatayspor'da çok mutluyuz. Burada yapacak çok işimiz var" diye konuştu.

Ömer Erdoğan: Bizim için fırsat maçı
Ömer Erdoğan: Bizim için fırsat maçı
Ömer Erdoğan: Bizim için fırsat maçı
Ömer Erdoğan: Bizim için fırsat maçı
Ömer Erdoğan: Bizim için fırsat maçı
Ömer Erdoğan: Bizim için fırsat maçı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ömer Erdoğan: 'Bizim için fırsat maçı' - Son Dakika


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