Ömer Faruk Öksüz, Muaythai'de Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ömer Faruk Öksüz, Muaythai'de Şampiyon Oldu

Ömer Faruk Öksüz, Muaythai\'de Şampiyon Oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisalı sporcu Ömer Faruk Öksüz, Afyonkarahisar'da düzenlenen Muaythai gecesinde şampiyon oldu.

Afyonkarahisar'da düzenlenen profesyonel Muaythai gecesinde 54 kilo Elit Class kategorisinde ringe çıkan Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi sporcusu Ömer Faruk Öksüz, ev sahibi Afyonkarahisar'ın milli sporcusunu mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen elit sporcuların mücadele ettiği profesyonel Muaythai gecesi, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ulusal bir kanaldan canlı yayınlanan organizasyonda Manisalı sporcu Ömer Faruk Öksüz büyük bir başarıya imza attı.

54 kilo Elit Class kategorisinde mücadele eden Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi sporcusu Ömer Faruk Öksüz, ev sahibi Afyonkarahisar'ın milli sporcusu ile karşı karşıya geldi. Binlerce seyircinin takip ettiği mücadelede rakibini mağlup eden Öksüz, şampiyonluk kupasını Manisa'ya getirdi. Öksüz'ün şampiyonluğu sonrası Afyonkarahisar'daki hayranları da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Kıran kırana geçen mücadeleden zaferle ayrıldık"

Ömer Faruk Öksüz'ün antrenörü Ediz Barış, zorlu bir hazırlık sürecinin ardından şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, "Zorlu ve disiplinli bir antrenman süreci geçirdik. Ciddi baskı ve stres altında maça çıktık. Meydanda binlerce Afyonlu seyirci vardı. Rakibimiz hem ev sahibi hem de gerçekten iyi bir sporcu. Çok iyi mücadele sergiledi, kendisini tebrik ediyoruz. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında şampiyonluk kupasını Manisa'mıza getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta İl Spor Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Öksüz'ün şampiyonluğu Manisa'da spor camiasında da büyük sevinç oluşturdu.

Kaynak: İHA

Faruk Öksüz, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Faruk Öksüz, Muaythai'de Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arif Ahmet Denizolgun’un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı’nda toplandı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı
Gaziantep’te YENİ Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı Gaziantep'te YENİ Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in sağlık durumu hakkında ilk açıklama Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Galatasaray’la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı Galatasaray'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı
Forması çıkartılmaya çalışılmıştı Büyük buluşma gerçekleşti Forması çıkartılmaya çalışılmıştı! Büyük buluşma gerçekleşti

17:56
İstanbul’da deprem mi oldu Vatandaşlar Kandilli’nin sitesine akın etti
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti
17:08
Bakan Gürlek duyurdu Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
Bakan Gürlek duyurdu! Artık davalar yıllarca sürmeyecek, rehber yayımlandı
17:06
Richarlison Süper Lig devini bekliyor Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede
16:48
Anlaştı bile Fenerbahçe’de yüzüne bakılmayan isim Barcelona’ya hayırlı olsun
Anlaştı bile! Fenerbahçe'de yüzüne bakılmayan isim Barcelona'ya hayırlı olsun
16:40
ABD’nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
16:23
Karısını kurt sanıp öldürdü İşte o koca için verilen karar
Karısını kurt sanıp öldürdü! İşte o koca için verilen karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 18:26:59. #7.13#
SON DAKİKA: Ömer Faruk Öksüz, Muaythai'de Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.