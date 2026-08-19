Ömer Faruk Öksüz, Muaythai\'de Şampiyon Oldu

Afyonkarahisar'da düzenlenen profesyonel Muaythai gecesinde 54 kilo Elit Class kategorisinde ringe çıkan Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi sporcusu Ömer Faruk Öksüz, ev sahibi Afyonkarahisar'ın milli sporcusunu mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen elit sporcuların mücadele ettiği profesyonel Muaythai gecesi, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ulusal bir kanaldan canlı yayınlanan organizasyonda Manisalı sporcu Ömer Faruk Öksüz büyük bir başarıya imza attı.

54 kilo Elit Class kategorisinde mücadele eden Manisa İl Spor Müdürlüğü Muaythai Eğitim Merkezi sporcusu Ömer Faruk Öksüz, ev sahibi Afyonkarahisar'ın milli sporcusu ile karşı karşıya geldi. Binlerce seyircinin takip ettiği mücadelede rakibini mağlup eden Öksüz, şampiyonluk kupasını Manisa'ya getirdi. Öksüz'ün şampiyonluğu sonrası Afyonkarahisar'daki hayranları da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Kıran kırana geçen mücadeleden zaferle ayrıldık"

Ömer Faruk Öksüz'ün antrenörü Ediz Barış, zorlu bir hazırlık sürecinin ardından şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, "Zorlu ve disiplinli bir antrenman süreci geçirdik. Ciddi baskı ve stres altında maça çıktık. Meydanda binlerce Afyonlu seyirci vardı. Rakibimiz hem ev sahibi hem de gerçekten iyi bir sporcu. Çok iyi mücadele sergiledi, kendisini tebrik ediyoruz. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında şampiyonluk kupasını Manisa'mıza getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başta İl Spor Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Öksüz'ün şampiyonluğu Manisa'da spor camiasında da büyük sevinç oluşturdu.