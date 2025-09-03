Ömer Faruk Sezgin'e 8 Ay Ceza - Son Dakika
Ömer Faruk Sezgin'e 8 Ay Ceza

03.09.2025 10:50  Güncelleme: 11:42
Karşıyaka'nın forveti Ömer Faruk Sezgin, bahis oynadığı gerekçesiyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet Ömer Faruk Sezgin, geçtiğimiz günlerde 'bahis oynaması' nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

8 AY CEZA ALDI

Yapılan incelemeler sonucunda karar çıktı ve 26 yaşındaki forvet oyuncusu bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

TFF'den yeni yapılan açıklamada, "Ömer Faruk Sezgin'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına (oyçokluğu) karar verilmiştir" denildi.

Büyük umutlarla transfer edilmişti! Bahis yapan Türk forvete unutamayacağı ceza
Kaynak: İHA

