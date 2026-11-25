3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'da santrfor Ömer Faruk Sezgin, son 2 haftada attığı 2 golle eski günlerine dönüş sinyali verdi. Yeşil-kırmızılı takımda geçen sezon ilk devrede bahis cezası nedeniyle forma giyemeyen, ikinci yarıda 16 maçta 16 gol atarak sezonu tamamlayan Ömer Faruk, bu sezon oynadığı ilk 11 maçta sadece 1 gol kaydetmişti. Formsuz olması nedeniyle teknik direktör Zafer Uysal tarafından 5 hafta kızağa çekilen 27 yaşındaki golcü, İzmir'de 2-1 galibiyetle sonuçlanan Gemlik Sümerbey maçında ilk 11'e dönse de 56'ncı dakikada oyundan alındı.

Bir sonraki hafta Bucaspor 1928 deplasmanında yeniden kesik yiyen golcü oyuncu, oyuna sonradan girdiği derbide 82'nci dakikada attığı golle takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı. Ömer, son olarak geçen hafta 4-1'lik zaferle sonuçlanan Alanya 1221 maçında tekrar 11'e dönerek 8'inci dakikada perdeyi açan isim oldu. Toplamda 3 gole ulaşan deneyimli forvet, bu gollerin tamamını kafayla kaydetti. Tecrübeli futbolcu ilk golünü 2'nci haftada Altay ağlarına yollamıştı. Teknik patron Uysal'ın bu haftaki Uşakspor deplasmanında Ömer'i yine 11'de oynatması bekleniyor.