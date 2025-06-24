Ömer Güleryüz: Hedef Kupa ve Gol Kralığı - Son Dakika
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Ömer Güleryüz: Hedef Kupa ve Gol Kralığı

Ömer Güleryüz: Hedef Kupa ve Gol Kralığı
24.06.2025 11:18
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Ampute Milli Takım kaptanı Ömer Güleryüz, yeni başarılar hedefliyor ve uzun vadeli planlarını paylaştı.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın gol kralı ve birçok turnuvanın "en değerli oyuncusu" Ömer Güleryüz, takım kaptanı olarak yeni başarılara imza atmak istediğini söyledi.

Polonya'da düzenlenecek özel turnuva öncesinde Kırşehir'de kampa giren Ampute Milli Futbol Takımı ile Kırşehir Ahi Stadı ve tesislerinde antrenmanlarını sürdüren takım kaptanlarından Ömer Güleryüz, AA muhabirine, şampiyonalara hazırlık süreçlerinin yoğun geçtiğini belirtti.

Antrenman, bireysel, ikili ve takım halinde çalışmaların büyük önem taşıdığının altını çizen Ömer, Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra diğer turnuvalarda da büyük başarılar elde edilmesinde milli takımdaki birlik ve beraberlik ruhunun önemli olduğunu vurguladı.

Ömer Güleryüz, kupa kazanarak ülkeye dönmenin verdiği mutluluğun tarif edilemez olduğunu, kendilerine verilen destekle nice şampiyonluklar kazanacaklarına inandığını dile getirdi.

Katıldığı şampiyonalarda elde ettiği başarılara değinen Ömer, "2021 Avrupa Şampiyonası'nda hem gol kralı oldum hem de turnuvanın en değerli oyuncusu seçildim. 2022'de de yine gol kralı oldum ve en değerli oyuncu seçildim. 2024'te Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı olup en değerli oyuncu ünvanını kazandım. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

"10 gol barajını geçmek istiyorum"

Ömer Güleryüz, 11-15 Eylül'de Trabzon'da düzenlenecek 2025 Uluslar Ligi Şampiyonası ve 31 Temmuz-9 Ağustos 2026'da Kosta Rika'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na hazırlandıklarını, hedeflerinin kesinlikle kupa kazanmak olduğunu belirterek, "Kupayı kazandıktan sonra gol krallığı ve en değerli oyuncu geliyor ama ilk hedefim her zaman kupayı kazanmaktır. Fazla gol atıp, gol kralı olursam bu da beni mutlu ediyor. Önümüzdeki sene Kosta Rika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda 10 gol barajını geçmek istiyorum." diye konuştu.

Yeni başarılar için çalışmaya devam ettiğini anlatan Ömer, şunları kaydetti:

"2014'ten beri Ampute Milli Futbol Takımı'ndayım, bu sene de kaptanı oldum. Hedeflerimden birisi buydu zaten, burada kaptan olarak da uzun süre hizmet edip başarılar kazandırmak istiyorum. Gençlere tavsiyem, bu iş gerçekten konsantrasyondan ve çalışmaktan geçiyor. Özellikle ben şampiyona ve kupa zamanları çok konsantre oluyorum. Kendimi direkt oraya hedefliyorum. Arkadaşlarım her zaman, 'Sen kupaları, şampiyonaları çok iyi oynuyorsun.' diye söyler. Uyku, yeme içme düzeni iyi olunca, kendimi de konsantre edince başarı geliyor."

Son dönemde bütün kupalara ambargo koyduklarını ve "Ampute futbol dünyada Türkiye'den sorulur" diye bir sloganları olduğunu dile getiren Ömer, "Bütün ülkeler bizden çekiniyor, çekinmeye de devam edecekler. Biz dışarıya kupa vermeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Lamine Yamal benzetmesi

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz de Ömer'in hem oyunculuk hem de karakteriyle milli takımın vazgeçilmez oyuncularından olduğunu belirtti.

Ömer'in dünyada nadir oyunculardan birisi olduğunu aktaran Temiz, "Messi yetenekli, Ronaldo çok çalışkan. Ömer'de her ikisi de var, hem yeteneği var hem de çok çalışkan. Dolayısıyla bugün Barcelona'da Lamine Yamal neyse Ömer Güleryüz de o. Çok genç yaşta milli takıma geldi. Kendini geliştirerek, üzerine koyarak geliyor." dedi.

Temiz, ilerleyen dönemlerde daha iyi yerlerde olacağına inandığı Ömer'in ampute camiasına örnek teşkil ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslar Ligi, Milli Takım, 3-sayfa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Güleryüz: Hedef Kupa ve Gol Kralığı - Son Dakika

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