Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Kütahya’dan Uğurlandı - Son Dakika
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Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Kütahya’dan Uğurlandı

Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Kütahya’dan Uğurlandı
11.07.2026 17:14  Güncelleme: 17:16
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ömer Halisdemir 10. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında Kütahya'ya gelen sporcular, valilik önünde düzenlenen törenle Niğde'ye uğurlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ömer Halisdemir 10. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında Kütahya'ya gelen sporcular, valilik önünde düzenlenen törenle Niğde'ye uğurlandı. Programda Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, sporcularla bir araya gelerek Kütahya etabının startını verdi.

Valilik önünde gerçekleştirilen uğurlama programında bisikletçilerle sohbet eden Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, organizasyonun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemini, gelecek nesillere aktarması açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

Konuşmasında 15 Temmuz'un, Cumhuriyet, demokrasi ve millet iradesi adına unutulmaması gereken tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ovalı, "15 Temmuz gibi Cumhuriyetimiz ve milletimiz açısından kritik bir günün hatıralarını canlı tutmak amacıyla düzenlenen bu bisiklet turu kapsamında ilimize gelen sporcuları dün akşam karşıladık. Bugün de şehrimizin toprağını kendilerine emanet ederek uğurluyoruz. Sizleri Kütahya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da düzenlenen bu anlamlı etkinliğin, 15 Temmuz'un milletimizin hafızasında daima canlı kalmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milletimizin iradesine kast etmeye kalkışacak hainler bir daha böyle bir teşebbüse asla cesaret edemeyeceklerdir. Şehrimize hoş geldiniz, bizleri onurlandırdınız. Kazasız belasız bir yolculuk geçirerek etkinliği başarıyla tamamlamanızı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı tarafından, Arnavutköy Belediyesi adına şehitliklerden alınan sembolik vatan toprağı sporculara teslim edildi.

Kütahya etabını tamamlayan bisikletçiler, 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine ulaşmak üzere düzenlenen turun bir sonraki etabı için Kütahya'dan uğurlandı. Organizasyonun, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve milli birlik bilincini güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin farklı illerini kapsayacak şekilde devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Kütahya’dan Uğurlandı - Son Dakika

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