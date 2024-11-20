Ömer Selim Köksal, Beyin Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ömer Selim Köksal, Beyin Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Temsil Etti

Ömer Selim Köksal, Beyin Olimpiyatları\'nda Türkiye\'yi Temsil Etti

4. sınıf öğrencisi Ömer Selim Köksal, Türkiye Beyin Olimpiyatları'nda birinci oldu ve uluslararası yarışmaya davet edildi.

20.11.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ömer Selim Köksal, 2024 Türkiye Beyin Olimpiyatları'nda birincilik elde etti.

Özel Marmara Evleri İhlas İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ömer Selim Köksal 2024 Türkiye Beyin Olimpiyatları'nda şampiyon oldu. Bu başarısıyla Dubai'de gerçekleşen Memoriad World Mental Sports Olympics 2024 yarışmasına davet edilen Köksal, farklı ülkelerden gelen 153 katılımcı ile yarışıp Türkiye'yi başarıyla temsil etti. 'MEMORIAD Dünya Beyin Sporları Federasyonu' gözetiminde gerçekleştirilen yarışmalarda en iyi dereceleri alan çocuklar madalya ve kupalarla ödüllendirildi.

9 yaş kategorisinde Türkiye birincisi olan Ömer Selim Köksal'ı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur, "Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı kazanan öğrencilerimiz bizi gururlandırıyor. Beyin Olimpiyatları gibi prestijli bir organizasyonda elde ettiğimiz bu başarının bütün öğrencilerimiz için güzel bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Daha önce Dünya Hafıza Şampiyonu olan mezun öğrencileri Ömer Faruk Doğru'yu da hatırlatan Okur, "Başarı başarıyı tetikliyor. Amacımız her öğrencinin kendi potansiyeli doğrultusunda zirveye ulaşması" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası, Selim Köksal, Marmara, Türkiye, Eğitim, Dubai, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ömer Selim Köksal, Beyin Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:16 Kredi kartlarına komisyon oyunu Paranızı geri alabilirsiniz Kredi kartlarına komisyon oyunu! Paranızı geri alabilirsiniz
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
17:52 İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor’a geri dönüyor İbrahim Yattara, yıllar sonra Trabzonspor'a geri dönüyor
17:47 Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı Yasadışı bahis soruşturmasında 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı
17:42 Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi Şevval Sam 5.3 milyon liralık ücret iddiasına yanıt verdi
17:39 Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
17:32 Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın Ümit Özdağ: Tasarrufa özel uçaklarınızdan başlayın
17:21 Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe’ye servet kazandıracak Dev sponsor geri dönüyor: Bu anlaşma Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
17:05 Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe’ye mi geliyor Binlerce tweet attılar: Ronaldo Fenerbahçe'ye mi geliyor?
16:56 Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi Pavyona giden tebliğci, sahnede mikrofonu eline alıp nasihat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 13:04:02. #1.13#
SON DAKİKA: Ömer Selim Köksal, Beyin Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Temsil Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.