Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın 77 yaşında vefat eden babası Ömer Sıtkı Özkaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Özkaya için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, birçok kulübün başkanları ile bazı teknik direktörler ve futbolcular katıldı.

Ömer Sıtkı Özkaya'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığı'nda toprağa verildi.