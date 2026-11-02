OMÜ Gazetecilik öğrencileri kız çocuklarının futbol hayallerini belgeselle anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

OMÜ Gazetecilik öğrencileri kız çocuklarının futbol hayallerini belgeselle anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OMÜ Gazetecilik öğrencileri kız çocuklarının futbol hayallerini belgeselle anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OMÜ Gazetecilik Bölümü öğrencileri, “Kız çocuklarının hayalleri yarım kalmasın” etkinliğiyle kadın futbolunu görünür kılmak için belgesel gösterimi düzenledi. Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi’nin desteklediği etkinlikte genç kadın futbolcular deneyimlerini paylaştı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Toplumsal Sorumluluk Projesi çatısı altında "Kız çocuklarının hayalleri yarım kalmasın" başlıklı bir etkinliğe imza attı. Projeyle, kadın futbolunun görünür kılınması ve kız çocuklarının spor alanında karşılaştığı toplumsal engellerin aşılması hedeflendi.

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Özge Oral, Çağdaş Günay, Enes Kale, Beren Sıla Yıldız ve Hiranur Gök tarafından Öğr. Gör. Gülten Arslantürk danışmanlığında hazırlanan projeye Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi de destek verdi. OMÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Öğr. Gör. Dr. Onur Şen, Yeşilırmak Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Erol Şeker, genç kadın futbolcular Beyzanur Oral, Nehir Sezer, Berra Sözen, İclal Engin, Fatma Durak, Nazdar Durak ile aileleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kadın futboluna dikkat çekmek ve sporla ilgilenen kız çocuklarının yaşadığı zorlukları kamuoyuna duyurmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, kadın futbolcuların mücadelelerini konu alan belgesel gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından sahneye çıkan genç sporcular Beyzanur Oral, Nehir Sezer, Berra Sözen, İclal Engin, Fatma Durak ve Nazdar Durak, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak sahadaki ve hayatlarındaki deneyimlerini paylaştı.

Projenin amaçlarını aktaran ekip temsilcisi Özge Oral, kız çocuklarının hayallerinin cinsiyet kalıplarıyla sınırlandırılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Oral, "Bu projeyi hayata geçirirken en büyük hedefimiz, kız çocuklarının cinsiyetleri nedeniyle spordan uzaklaştırılmasına karşı durmaktı. Futbolun yalnızca erkeklere ait bir branş olarak görülmesini kabul etmiyoruz. Birçok genç kızımız önyargılar, çevre baskısı ve imkansızlıklar yüzünden hayallerini yarım bırakmak zorunda kalıyor. Bizler onların başarı hikayelerini görünür kılarak hem seslerini duyurmak hem de spor yolunda yalnız olmadıklarını göstermek istedik" dedi.

Kaynak: İHA
Hasan YılmazBelgeselFutbolEğitimSamsunKadınSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İskenderun’da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL’lik altın kurtarıldı İskenderun'da dolandırıcı tuzağını kuyumcu bozdu: 906 bin TL'lik altın kurtarıldı
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
Bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı Savaş jeti anında havalandı Bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı! Savaş jeti anında havalandı
21:06
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:21
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 4 tutuklama daha
20:05
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem
19:50
Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi hayatını kaybetti
Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
15:45
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Bungalovda gizli kamera davasında cezalar açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 21:19:12. #7.13#
SON DAKİKA: OMÜ Gazetecilik öğrencileri kız çocuklarının futbol hayallerini belgeselle anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android