OMÜ Gazetecilik öğrencileri kız çocuklarının futbol hayallerini belgeselle anlattı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Toplumsal Sorumluluk Projesi çatısı altında "Kız çocuklarının hayalleri yarım kalmasın" başlıklı bir etkinliğe imza attı. Projeyle, kadın futbolunun görünür kılınması ve kız çocuklarının spor alanında karşılaştığı toplumsal engellerin aşılması hedeflendi.

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Özge Oral, Çağdaş Günay, Enes Kale, Beren Sıla Yıldız ve Hiranur Gök tarafından Öğr. Gör. Gülten Arslantürk danışmanlığında hazırlanan projeye Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi de destek verdi. OMÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, Öğr. Gör. Dr. Onur Şen, Yeşilırmak Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Erol Şeker, genç kadın futbolcular Beyzanur Oral, Nehir Sezer, Berra Sözen, İclal Engin, Fatma Durak, Nazdar Durak ile aileleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kadın futboluna dikkat çekmek ve sporla ilgilenen kız çocuklarının yaşadığı zorlukları kamuoyuna duyurmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, kadın futbolcuların mücadelelerini konu alan belgesel gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından sahneye çıkan genç sporcular Beyzanur Oral, Nehir Sezer, Berra Sözen, İclal Engin, Fatma Durak ve Nazdar Durak, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak sahadaki ve hayatlarındaki deneyimlerini paylaştı.

Projenin amaçlarını aktaran ekip temsilcisi Özge Oral, kız çocuklarının hayallerinin cinsiyet kalıplarıyla sınırlandırılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Oral, "Bu projeyi hayata geçirirken en büyük hedefimiz, kız çocuklarının cinsiyetleri nedeniyle spordan uzaklaştırılmasına karşı durmaktı. Futbolun yalnızca erkeklere ait bir branş olarak görülmesini kabul etmiyoruz. Birçok genç kızımız önyargılar, çevre baskısı ve imkansızlıklar yüzünden hayallerini yarım bırakmak zorunda kalıyor. Bizler onların başarı hikayelerini görünür kılarak hem seslerini duyurmak hem de spor yolunda yalnız olmadıklarını göstermek istedik" dedi.