Ömürspor, Kayseri İkinci Amatör Küme\'de Play-Off oynamayı garantiledi

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Kayseri İkinci AmatörKüme'nin bitimine 4 hafta kala mücadelenin sürdüğü 3 grupta Play-Off oynamayı garantileyen takım B Grubu ekiplerinden Ömürspor oldu.

Bu sezon 28 takımın 3 ayrı grupta mücadele ettiği Kayseri İkinci Amatör Küme'de son 4 haftaya girildi. Birinci AmatörKüme'ye yükselebilmek için gruplarında ilk iki sırayı alan takımların Play-Off oynayacağı ligde B Grubu'nda namağlup durumda bulunan Ömürspor, Play-Off oynamayı garantileyen ilk takım oldu.

Oynadığı son maçta Akkışla Gençlikspor'u 5-0 yenen sarı siyahlı takım puanını 38'e yükseltti.Grup'ta 25 puan ile üçüncü sırada bulunan Güneşli Gençikspor ile arasındaki puan farkını 13'e çıkartan Ömürspor, böylece Play-Off vizesi alan ilk takım oldu. Ömürspor, bu sezon oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Rakip fileleri 56 kez havalandıran sarı siyahlılar sadece 13 gol yedi. - KAYSERİ