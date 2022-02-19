Önder Karaveli: Oyuncularımız, istediğimiz birçok şeyin tamamına yakınını sahada gösterdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, "Kazandığımız için mutluyuz. Bugün oynayan bütün oyuncularımız, istediğimiz birçok şeyin tamamına yakınını sahada gösterdi. 3 maçta berabere kaldığımızı ve büyük takım reaksiyonu gösterme günü olduğunu söyledim. Bugün de bunu yaptılar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş, sahasında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Rakiplerine neredeyse pozisyon vermediklerini belirten Karaveli, "Kazandığımız için mutluyuz. Bugün oynayan bütün oyuncularımız, istediğimiz birçok şeyin tamamına yakınını sahada gösterdi. 3 maçta berabere kaldığımızı ve büyük takım reaksiyonu gösterme günü olduğunu söyledim. Bugün de bunu yaptılar. İlk yarıda 1 pozisyon, ikinci yarıda da son dakikadaki pozisyon dışında neredeyse pozisyon vermeden tamamladık. Son 2 maçtır geriden oyun kurmayı geliştirmeye çalışan bir yapı vardı karşımızda. Bunu en başından kesmek istedik. Ön tarafta oyunu planlamalarına çok izin vermedik ve rakip bundan dolayı direkt oynamayı tercih etti. Bazen ikinci toplara sahip olduk bazen olmadık. Kenarlardan pozisyonlar bulduk ama doğru vuruşu yapma durumu istediğimiz seviyede değildi. İlk yarıda merkezden yeteri kadar üretemedik ve Alex'i yeteri kadar kullanamadık. İkinci yarıda bu isteğimiz ortaya çıktı ve Alex'le beraber oyun da canlandı. Çok istediğimiz bir kornerdi bu. Bir benzerini ters ayakla atmıştık ama Vida istediği gibi vurmamıştı. Bir benzerinde gol attık. Benim için bugünün en sevindirici taraflarından birisi de Kenan'ın performansıydı. Çok çalışkan bir oyuncu. İyi olmak için çok çabalıyor. Onunla ilgili isteklerimizi kusursuz yerine getirdi. Taraftarın ilgisine ihtiyacı var. Gol atsaydı daha çok sevinecektik. 1-0 devam eden bir oyundu ve kalemizde pozisyon vermesek de 'Acaba' denilen bir oyun oldu. 1-0'la yetinmedik, akan oyunda birçok pozisyon bulduk. 2'yi bulsak başka goller de gelebilirdi. Rakibimiz de bulundukları pozisyona rağmen iyi oynamaya çalışan bir yapıdaydı. Onlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"KORNERLE İLGİLİ NET BİR İSTEĞİMİZ VARDI"Batshuayi'nin yokluğunda takımın daha fazla şut çekip, isabet konusunda da önceki maçlara göre daha iyi olmasıyla ilgili gelen soruya ise Karaveli, "Golle sonuçlansa daha mutlu oluruz. Güven, Batshuayi, Kenan ve Alex en önde oynayacak 4 oyuncumuz. Bu isimlerden fiziksel olarak en uygun kimse onu kullanmaya devam edeceğiz" cevabını verdi. Vida'nın golünde Welinton'un perdeleme yapmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Karaveli, "Aslında bunun bir opsiyon olduğunu söylemek isterdim ama spontane gelişen bir durumdu. Kornerle ilgili net bir isteğimiz vardı. Yaptığımız analizde, kale sahası içinde ters ayakla atılan toplarda rakibin pozisyonlar verdiğini görmüştük. Ghezzal da çok iyi ortaladı kornerlerde. Necip ve Vida'dan da bekliyoruz bunları. Welinton'un perdelemesini görmedim ama o anda kendi düşüncesiyle yaptığı bir durumdu" şeklinde konuştu."ÜLKENİN BÜTÜN GENÇ OYUNCULARI BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Son olarak kendisine yapılan eleştiriler hakkında da açıklamalarda bulunan Karaveli, "Ben 2 ayı geçkin bir süredir burada sizlerin karşısında Beşiktaş Teknik Direktörü olarak bazı şeyleri anlatıyorum. A takım teknik direktörü olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu benim için hayal bile edemediğim bir şeydi. Başkan ve kulüp bana bunu layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiasına da teşekkür ediyorum. Evet ben altyapı antrenörüyüm, bununla gurur duyuyorum. 22 yıldır gençler için çalışan, onlar için emek harcayan, hayatını onlara adamış bir altyapı antrenörüyüm. Bununla da gurur duyuyorum. Bana Süper Lig'den ve 1. Lig'den kimse bir teklifte bulunmadı, onun için altyapıdaydım. Beni birçok konuda, oynanan oyunlar, kazanılamayan maçlar nedeniyle eleştirebilirler. 14 maçta bir tek Konya'da kaybettik. Bugüne kadar en iyi oynadığımız maçı kaybettik. Beni yerden yere de vurabilirsiniz. Yaptığımız iş buna müsait. Ama genç oyuncular konusunda eleştirirken, bir nefes alıp eleştirin. Bu çocukları korumak istiyorum. Bir şeyleri iyi yaptığında tepeye çıkarmayalım, kötü yaptığında da yerin dibine sokmayalım. Çok kırılganlar. Ülkenin bütün genç oyuncuları benim için çok kıymetli. Beni çok ağır eleştirenler kadar çok iyi biliyorum ben her şeyi. Onların ne zaman oyunda olacaklarıyla ilgili net bir şey söylüyorum, ne zaman olmaları gerekiyorsa o zaman oyunda olacaklar. Beşiktaş'ın gençleri artmaya devam edecektir. Beşiktaş kendi evlatlarıyla ilerleyişini sürdürecek, bunu göreceksiniz. Ülkenin hemen hemen bütün kulüplerindeki çocuklara hakimim. Onlar bu ülkenin yarınları olacaklar. Bu sözlerimi unutmayın" diyerek sözlerini noktaladı.