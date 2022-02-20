Üye Girişi
Önder Karaveli, Sivasspor'u takipte - Son Dakika

Önder Karaveli, Sivasspor'u takipte

20.02.2022 16:29
Önder Karaveli, Sivasspor'u takipte

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, Karagümrük-Sivasspor maçını tribünden takip etti.

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, Karagümrük-Sivasspor maçını tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, rakibini yakından takip ediyor. Olimpiyat Stadı'nda oynanan Karagümrük-Sivasspor karşılaşmasında tribündeki yerini alan Karaveli, karşılaşmayı dikkatle takip ederken, bol bol not tuttu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Önder Karaveli, Sivasspor'u takipte Önder Karaveli, Sivasspor'u takipte Beşiktaş, Önder Karaveli ile daha iyi Beşiktaş, Önder Karaveli ile daha iyi Önder Karaveli: Oyuncularımız, istediğimiz birçok şeyin tamamına yakınını sahada gösterdi Önder Karaveli: Oyuncularımız, istediğimiz birçok şeyin tamamına yakınını sahada gösterdi

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Önder Karaveli, Sivasspor'u takipte - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:15 Ukrayna ve Rusya hattında savaştan kaçanlar yüzünden OHAL kararı!
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:12 Gazeteci Güngör Arslan'ın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
15:09 Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek!
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:22 Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 16:35:21. #1.13#
SON DAKİKA: Önder Karaveli, Sivasspor'u takipte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement